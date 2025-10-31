Neuheiten und Nachdrucke im November 2025 bei altraverse

Mit dem November 2025 bei altraverse ereilen uns Geschichten und Artbooks aus dem Elden Ring Universum. Außerdem noch der Shojo Star des Monats Luna – Die Champignonhexe.
November 2025 bei altraverse im Handel
- After God, Band 09 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Bianca – Ehe ohne Liebe, Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Blade & Bastard Light Novel, Band 04 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- CHILDEATH, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30 – Abschlussband!
- Clarice – Gefangene im Winterpalast, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Edith – Keine gewöhnliche Wiedergeburt, Band 01 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Elden Ring – Das offizielle Artbook, Band 03 – € (D) 40,00 | € (A) 41,10
- Elden Ring – Geschichten aus dem fernen Zwischenland, Band 01 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- GACHIAKUTA, Band 14 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Gespielte Liebe…oder doch nicht?, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Go! Go! Loser Ranger!, Band 10 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Ich täuschte Amnesie vor, um meinen Verlobten loszuwerden, da behauptete er: » Vor deinem Gedächtnisverlust warst du in mich verliebt.«, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 07 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Krymsoul, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Luna – Die Champignonhexe, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 05 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Radiant, Band 19 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Rooster Fighter, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Second Life Ranker, Band 05 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Seit unserem Tod erkennst du mich nicht mehr, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Shangri-La Frontier, Band 21 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Solo Leveling, Band 14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Collectors Edition, Band 14 mit Acrylstandee – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Tomb Raider King, Band 13 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Ab dem 24.11.
- MANGA ISSHO, Band 04 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20
Ab dem 10. November als E-Book
- CHILDEATH, Band 03 – € (D) 5,99 – Abschlussband!
- Clarice – Gefangene im Winterpalast, Band 02 – € (D) 7,99
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 06 – € (D) 3,99
- GACHIAKUTA, Band 14 – € (D) 3,99
- Gespielte Liebe … oder doch nicht?, Band 06 – € (D) 3,99
- Go! Go! Loser Ranger!, Band 10 – € (D) 3,99
- Ich täuschte Amnesie vor, um meinen Verlobten loszuwerden, da behauptete er: »Vor deinem Gedächtnisverlust warst du in mich verliebt.«, Band 03 – € (D) 3,99 €
- Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 07 – € (D) 3,99
- Krymsoul, Band 01 – € (D) 5,99
- Luna – Die Champignonhexe, Band 01 – € (D) 3,99
- Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 02 – € (D) 3,99
- Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 10 – € (D) 3,99
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 05 – € (D) 6,99
- Radiant, Band 19 – € (D) 3,99
- Rooster Fighter, Band 06 – € (D) 5,99
- Seit unserem Tod erkennst du mich nicht mehr, Band 05 – € (D) 3,99
- Shangri-La Frontier, Band 21 – € (D) 3,99
- Solo Leveling, Band 14 – € (D) 7,99
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 02 – € (D) 3,99
> Liste vom Oktober.
Die Nachdrucke
- [Mein*Star], Band 11 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 05 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Elden Ring – Das offizielle Artbook, Band 01 – € (D) 40,00 | € (A) 41,10
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 03 und Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Genshin Impact: Das offizielle Kochbuch – Kulinarische Reisen durch Teyvat, Einzelband – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Goblin Slayer! Light Novel, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 09 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Solo Leveling, Band 01-05 im Schuber – € (D) 90,00 | € (A) 92,50
- Solo Leveling, Band 01-10 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Durch Verzögerung verschoben auf
Dezember 2025:
- Cold – Die Kreatur Ultra, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- GALAXIAS, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Level up with the Gods, Band 03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 24 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Collectors Edition, Band 08 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
Januar 2026:
- Das Geheimnis von Scarecrow Ultra, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- GACHIAKUTA, Band 15 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Band 15 mit Schuber – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Let’s Cast Off!, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40 – Abschlussband!
- Collectors Edition, Band 06 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90 – Abschlussband!
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Morgana & Oz, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Schnee & Tinte, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Shangri-La Frontier, Band 22 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
März 2026:
- Charon 78, Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 04 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Cold – Die Kreatur Ultra, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Dada Adventure Double Pack, Band 01 & 02 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Dr. Mashiritos ultimative Manga-Tipps, Einzelband – € (D) 22,00 | € (A) 22,60
- Eislicht, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Grimm City, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 16 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40