Game2Gether goes Comic Con Stuttgart 2025 – Unser Fazit zur Convention

Auch in diesem Jahr öffnete die Comic Con Stuttgart ihre Tore für Fans von Comics, Manga, Gaming und Cosplay. Dabei stellte die Messe mit rund 55.000 Menschen einen neuen Besucherrekord auf. In unserem Vorschaubericht haben wir euch ja bereits verraten, was es auf der Messe alles zu sehen gab. Jetzt möchten wir eine Woche nach der Convention mit euch gemeinsam zurückblicken und unsere Highlights teilen.

Die Stargäste

Auch in diesem Jahr gelang es der Comic Con, ein beeindruckendes Aufgebot an bekannten Persönlichkeiten für ihre Panels zu versammeln. Zu unseren persönlichen Highlights zählten dabei Kyle Soller und Alistair Petrie, die in diesem Jahr beide in der zweiten Staffel von Andor als Syril Karn und General Davits Draven zu sehen waren. Neben den üblichen Autogramm- und Fotosessions gaben die Schauspieler auf der Force Stage exklusive Einblicke in den Schauspielalltag und boten Fans die Chance, ihre Fragen direkt an die beiden zu richten.

Doch das war nicht das einzige Star Wars-Highlight, denn Fans des Franchise konnten sich im Star-Wars-Bereich der „Galactic Cantina“ auch auf Kyriana Kratter und Robert Timothy Smith aus Skeleton Crew sowie auf Paul Blake freuen, der in Episode 4 Greedo verkörperte. Auch abseits der weit, weit entfernten Galaxis konnte die Comic Con mit Starpower überzeugen: So kehrte etwa Craig Fairbass (One Piece) nach Stuttgart zurück, und auf der Bühne gab sich unter anderem Sean Gunn die Ehre.

Gaming-Zone größer denn je

Neben den beliebten Stars und Sternchen glänzte die Messe auch in diesem Jahr durch ihren wachsenden Gaming-Bereich. Unter dem Motto „Be a Hero – Save the day one game at a time“ waren an den Anspielstationen 50 verschiedene Spiele ausgestellt. Neben zahlreichen kleinen Indie-Titeln gab es auch einige größere Titel, wie das in diesem Jahr erschienene Dispatch, zu sehen. Aber auch aus Deutschland gab es einige Hingucker, wie etwa The Berlin Apartment, Cralon oder Pioneers of Pagonia.

Ergänzend dazu gab es in der Gaming Zone zudem eine eigene Bühne mit spannendem Programm. Neben Mitmach-Events wie dem Let’s-Sing-Contest mit Aria Addams, fanden dort auch interessante Talks statt, etwa das Resident Evil-Panel mit dem Original-Cast des ersten Serienteils.

Geballte Kreativität in der Artist Alley

Wer es nach Stargästen und Games etwas entspannter haben wollte, konnte anschließend durch die Artist Alley schlendern und zahlreiche kreative Werke begutachten oder mit nach Hause nehmen. Von Artworks und Stickern über Poster und Plüschtiere bis hin zu indiependent Comicbüchern – die kreative Vielfalt war beeindruckend.

Auch auf der Bühne konnten die kreativen Köpfe bei den beiden Cosplay-Contests ihre detaillierten Kostüme den Besuchern und der Jury präsentieren.

Auch das Trading Card Village hat in diesem Jahr zugelegt. Hier gab es neben unzähligen Spieltischen auch die Möglichkeit, seine Pokémon-, Lorcana- und Magic-Decks mit neuen Karten aufzuwerten. An Partner des TCG-Village trat in diesem Jahr eBay auf, die auch einen eigenen großen Stand besaßen, bei dem es neben Einblicken rund um Trading Cards und interaktives Verkaufen auch Live Auktionen gab. So konnten Sammler etwa versuchen versiegelte Pokémon-Karten der ersten Generation zu erstehen. Besucher des Standes konnten außerdem per KI eine Sammelkarte mit ihrem Foto erstellen.

Ausblick auf 2025

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr richtet sich der Blick bereits auf die nächste Comic Con. Die Comic Con 2026 findet vom 28. bis 29. November 2026 in Stuttgart statt, und der Ticketvorverkauf soll schon bald beginnen. Mit stetig wachsenden Besucherzahlen und einem immer vielfältigeren Programm festigt die Comic Con ihre Rolle als absoluter Pflichttermin für Gaming-, Comic- und Popkultur-Fans in Deutschland.