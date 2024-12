Pioneers of Pagonia – Das Wuselspiel feiert sein 1. Jubiläum

Vor genau einem Jahr ist Pioneers of Pagonia in den Early Access gestartet und pünktlich zum Jubiläum gibt es nicht nur einen neuen Patch, sondern auch einen Ausblick auf das, was Spieler im kommenden Jahr erwartet.

Winter Update: Die Feierlichkeiten sind eröffnet

Eingeleitet wurde das Jubiläum mit der Veröffentlichung des Patches 0.11.0, der allen voran Feiertagsstimmung auf die Insel der Pagonier bringt. Alle Gebäude wurden mit Weihnachtsdekorationen verziert. Außerdem gibt es einem Wintermarkt und eine zeitlich begrenzte Winterlichtstimmung.

Zusätzlich zu den globalen Änderungen auf allen Karten gibt es eine spezielle Winterkarte. Hier können Spieler dem Nachbardorf bei der Versorgung der Winterfeierlichkeiten mit köstlichem Winterbrot aushelfen. Aber Vorsicht: Lästige Diebe haben es auf die Köstlichkeiten abgesehen. Darüber hinaus sollten Spieler die Berge im Auge behalten – etwas scheint sich dort zu verstecken.

Neben den festlichen Neuerungen gibt es auch Arkane Artefakte. Genau wie militärische und Abenteurereinheiten durch Reichtum motiviert werden, können magische Einheiten, die an der Arkanen Akademie rekrutiert werden, mit arkanen Artefakten motiviert werden. Diese Schmuckstücke und Kuriositäten entwickeln ihre Macht, sobald sie in der Schatzkammer gelagert werden. Arkane Artefakte sind in Schätzen versteckt und werden manchmal von Nachbardörfern zum Tausch oder als Geschenk angeboten.

Eine der wichtigsten Ergänzungen, die der Patch mit sich bringt, ist vor allem an Neueinsteiger adressiert. Denn jetzt gibt es eine erzählerische Tutorialkarte. Die Karte führt neue Spieler durch die wichtigsten grundlegenden Spielmechaniken. Hier bitten Charaktere den Spieler um Hilfe und bringen ihnen auf dem Weg die Grundlagen bei. Im Tutorial werden neue Gebäude Schritt für Schritt freigeschaltet, so dass sich Neulinge voll und ganz auf die Aufgabe konzentrieren können.

Winter Update 1 von 4

Ausblick auf 2025

Wie es mit Pioneers auf Pagonia weitergeht, zeigt die aktuelle Roadmap. Diese verspricht nicht nur weitere Quality of Life Verbesserungen, sondern auch Zahlreiche Neuerungen. Das Entwicklerteam von Envision Entertainment rund um Volker Wertich möchte in Zukunft die Tutorials erweitern, um sicherzustellen, dass sich neue Spieler in Pagonia zurechtfinden. Außerdem plant man einen Karteneditor bereitstellen, mit dem die Community ihre eigenen Karten erstellen und teilen kann.

Der aber interessanteste Punkt dürfte die Einführung einer vollständige Story-Kampagne sein, die Teil der 1.0-Version sein wird. Diese soll von einem etablierten Fantasy-Buchautor geschrieben werden. Um wen es sich dabei handelt, verrieten Envision Entertainment in ihrer Pressemitteilung noch nicht. Man darf jedoch gespannt sein, schließlich hat sich das Team auch schon andere bekannte Gesichter für ihr Spiel an Bord geholt. Mit dabei waren unter anderem: Gronkh, Hand of Blood, Maurice Weber, Sodapoppin oder Ovilee May.

Welche weiteren Neuerungen das Team für Pioneers of Pagonia plant, werden Spieler wohl erst im laufe des neuen Jahres herausfinden. Envision Entertainment möchte im zweiten Quartal 2025 eine weitere Roadmap veröffentlichen.