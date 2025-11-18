Game Pass November 2025 Teil 2 – Motoren starten

Mit dem zweiten Teil Xbox Game Pass November 2025 steuern wir langsam auf Weihnachten zu. Die Gelegenheit sich noch einmal hinter das Steuer zu setzen und auf der Insel von Hawaii zu cruisen in The Crew Motorfest.

Xbox Game Pass November 2025

Jetzt verfügbar:

Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 19. November:

Ab 20. November:

Monsters are Coming! Rock & Road (Handheld & PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass The Crew Motorfest (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 25. November:

Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 01. Dezember:

Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 02. Dezember:

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 30. November:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Barbie Project Friendship (Cloud, Konsole und PC)

Lords of the Fallen (Cloud, Konsole und PC)

Octopath Traveler (Cloud, Konsole und PC)

Octopath Traveler II (Cloud, Konsole und PC)

SteamWorld Build (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Halo Infinite – Operation: Infinite – Jetzt verfügbar

Operation: Infinite liefert eine neue Mission, in der es um Rüstungen, Fortschrittsupdates und vieles mehr geht. Verdient doppelte Karriere- und Spartan-Punkte, sichert euch 200 brandneue Anpassungen aus The Exchange, stellt euch neuen Herausforderungen in einer überarbeiteten Reihe von Ranglistensaisons und wagt euch rechtzeitig zu den Halodays in eine neue Husky-Map.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory – Jetzt verfügbar

Valley of Memory ist ein kostenloses Update für Assassin’s Creed Mirage, das heute veröffentlicht wird! Erkundet die Wüsten und Oasen von AlUla, deckt Familiengeheimnisse auf und stellt euch einer skrupellosen Bande. Genießt das verbesserte Gameplay mit Mission-Wiederholungen, flüssigerem Parkour und neuen Optionen zur Individualisierung.

League of Legends: Spiele den neuen Darkin Champion Zaahen – 19. November

Trotzt Tod und Verderben mit Zaahen, dem Darkin-Kriegsherrn, der im Kampf immer stärker wird und selbst bei widrigsten Umständen unaufhaltsam bleibt. Als Mitglied des Xbox Game Pass könnt ihr den neuesten Top-Laner von League of Legends am 19. November freischalten.

Revenge of the Savage Planet: Bingo Brawl Modus – 19. November

Revenge of the Savage Planet bietet jetzt noch mehr Modi, Anpassungsmöglichkeiten und Spielvarianten! Das Basisspiel wurde um einen Wettbewerbsmodus namens „Bingo Brawl“ erweitert. Außerdem gibt es zahlreiche neue Möglichkeiten, euer Spielerlebnis über den Remix-Modus anzupassen, sowie Anzüge, Habitat-Items und vieles mehr! Schnappt euch einen Freund oder Freundin und spielt zusammen. Was könnte schon schiefgehen?

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten. Ihr könnt auch die Xbox App auf Windows-PC oder die Xbox Game Pass Mobile App nutzen.

The First Descendant: Assemble Bundle (Cloud und Xbox Series X|S) – Jetzt verfügbar

Sichert euch das farbenfrohe Assemble-Bundle und verleiht eurer Persönlichkeit mit brillanten Waffenskins, bunten Descendant-Lackierungen, dynamischen Sprays, einem stilvollen Rückenaufsatz und gewagten Make-up-Optionen Ausdruck. Findet euren Style für intensive Action auf einem weitläufigen Schlachtfeld!

Assassin's Creed Mirage: Guardian Pack (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

Bewahrt die Geheimnisse der Ersten Zivilisation, die tief im Sand verborgen sind, indem ihr euch als Wächter des alten Tempels verkleidet. Das Paket enthält ein Kostüm und einen Mount-Skin.

The Crew Motorfest Live Action Trailer.