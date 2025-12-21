Batman Klassiker – Batmans unheimliche Fälle – Comic Review

Batman Klassiker Inhaltsangabe: „In fünf übernatürlichen und unheimlichen Storys bekommt es Batman unter anderem mit schottischen Geistern zu tun, er muss den wahnsinnigen Hexenmeister eines Dämonenkults aufhalten und ein mysteriöses Wesen jagen, das durch Gotham City dunkelste Gassen schleicht: Swamp Thing.“

Autor: Denny O’Neil, Frank Robbins, Len Wein

Zeichner: Irv Novick, Bernie Wrightson, Dick Giordano, Neal Adams

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (11.11.2025)

Preis: 29,00 Euro

Ausstattung:

Über Batman Klassiker

Batman Klassiker mit seinen unheimlichen Fällen ist eine Sammlung ausgewählter Geschichten und Kurzgeschichten mit mysteriösen oder unheimlichen Abenteuern und Begegnungen. Die Fälle schrieben die Autoren erstmalig in den 70er Jahren. Zu diesen gehören unter anderem Denny O’Neil, Frank Robbins und Len Wein. Den besonderen altbackenen Flair der kultigen Illustration steuerten Zeichner, wie Irv Novick, Bernie Wrightson, Dick Giordano und Neal Adams bei. Damit haben wir es durch die Bank weg mit Award-Trägern zu tun. Viele von ihnen sogar mit mehreren.

Batman Klassiker beinhaltet vier lange und eine Kurzgeschichte. Unseren Helden im Fledermaus Kostüm führt es zunächst nach Irland. Denn Bruce braucht dringend eine Pause, damit er wieder zu Kräften kommt, um Gotham richtig schützen zu können. Doch auf der Insel stimmt etwas nicht und die Ruhe ist ihm auch nicht gegönnt. In der nächsten Handlung macht ein Monster scheinbar die Stadt unsicher. Ein sumpfartiges Wesen, welches sich von Schüssen durch die Polizei nicht aufhalten lässt und über eine immense Kraft verfügt. Sogar unser Held scheint ihm nicht gewachsen zu sein.

In einer darauf folgenden Kurzgeschichte unterhalten sich jugendliche Kinder und Bruce Wayne am Lagerfeuer des Wayne Anwesens darüber, wer Batman wirklich ist und welche Fähigkeiten er hat. Dabei kommt es zu den wildesten Theorien. Als Nächstes bekommt Batman eine Nachricht darüber, dass eine Bekannte in Gefahr ist. Jemand hält sie in einem unheimlichen Schloss gefangen, da sie Ähnlichkeit mit einer Adelstochter hat, die einst dort lebte. Zum Schluss sorgt eine Verfolgungsjagd dafür, dass Bruce auf einem Berg landet, wo eine Gruppe von Zirkusleuten lebt. Dort kommt es ebenfalls zu einem Mordfall und Batman muss sich förmlich aufteilen, um beide Verbrecher dingfest zu machen.

Für Fans der 70er Jahre-Batman Reihe kommt nun eine kleine Sammlung im Hardcover mit verschiedenen Autoren und Zeichnern!

Eindruck

Batman Klassiker ist wie bereits oben erwähnt eine Sammlung verschiedener Fälle der Fledermaus aus den 70er Jahren und noch eine Seite zur Geburt von Batman und der schon frühen Entstehung seltsamer Fälle. Die Ausgaben sind in Farbe und im Hardcover im Format 25.5 × 35.5 zusammengetragen. Der Band kommt auf insgesamt 80 Seiten, was es zum kleinen Schmöker für zwischendurch macht. Es liest sich überraschend gut und hat nicht diese bekannte alt-deutsch Sprachbarriere, wie man sie aus anderen Comics der Jahre vor 1990 kennt. Schön anzusehen sind auch die markanten Gesichter, die damals noch kantiger und schattiger waren. Ebenfalls kommt die Rasterfolie gut zur Geltung oder das Sparen von Farben auf den einzelnen Panels, wenn beispielsweise viel mit dem dunkelblau von Batmans Umhang gearbeitet wurde.

Ich habe tatsächlich nur zwei Sachen vermisst. Da Robin auf dem Cover ist, habe ich natürlich auch Robin erwartet. Dieser taucht leider nicht auf. Selbiges gilt auch für die Innenseite mit dem Joker. Eine Story mit dem Joker und einer unheimlichen Achterbahn hätte super in das Konzept gepasst. Batman ist stets alleine unterwegs, aber auch abseits von Gotham bekannt. Schon damals liegen seine Fähigkeiten im detektivischen und kämpferischen Bereich. Nicht einmal Monster oder Geister schrecken ihn zurück und machen ihn auch ohne übernatürliche Kräfte zu einem besonderen Helden. Ebenso besonders dürften die Widersacher in den vier Hauptgeschichten betitelt werden.

Fazit

Batman Klassiker ist ein interessantes Stück Comic Geschichte, auch wenn die 80 Seiten im Nu durchgelesen sind. Die Größe des Hardcovers ist zugegebenermaßen unpraktisch für das Regal. Außer es bleibt bei einer Ausgabe zum Präsentieren in einer Vitrine. Der Preis von 29 Euro ist für den Seitenumfang und Inhalt etwas hoch angesetzt. Dennoch gibt es einiges zu lernen über die Erzählweise und Zeichnung der 70er Jahre Comics. Die Geschichten sind außerdem spannend erzählt, auch wenn sie den älteren Lesern nun keine Angst mehr einjagen.

Batman Klassiker vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 29,00 Euro zu haben.

