Adventskalender 2025 – Tag 1

Startschuss für den Adventskalender 2025! Und wir beginnen direkt mit großartigen Spielen. Heute verlosen wir je einmal die Atomfall Deluxe Edition inklusive der beiden DLCs The Red Strain und Wicked Isle für PC und Xbox. Darüber hinaus verlosen wir außerdem Black Desert Online Standard Edition für den PC.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Pearl Abyss“ und „Rebellion“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Atomfall

In Atomfall verschlägt es euch in eine fiktive Quarantänezone. Das Spiel ist rund fünf Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Windscale in Nordengland angesiedelt. Ihr erkundet und plündert eine malerische britische Landschaft mit sanften Hügeln, üppigen Tälern und ländlichen Dörfern und trefft dabei auf allerhand skurrile Charaktere.

Die beiden Add-ons erweitern das Spielerlebnis und geben Zugang zu neuen Regionen. Wicked Isle führt euch auf die Midsummer-Insel vor der Küste Cumberlands, auf der es zahlreiche Geheimnisse zu lüften gibt. The Red Strain lässt euch das Testgelände Moriah erkunden – eine geheime Forschungsstation, die auf dem Gelände einer ehemaligen Raketentestanlage errichtet wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Black Desert

Schließt euch in Black Desert Online mehr als 20 Millionen Abenteurern an und stürzt euch in den jahrhundertelangen Konflikt zwischen der materialistischen Republik Calpheon und dem spirituellen Königreich Valencia. Das Spiel bietet neben einer wunderschönen, detaillierten Open World auch ein actionbasiertes Kampfsystem mit viel Dynamik und mächtigen Kombos. Auch PvP-Liebhaber kommen auf ihre Kosten: An der Seite eurer Gildenmitglieder könnt ihr an Eroberungs- und Postenkriegen teilnehmen, um wertvolle Boni und Loot zu erhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 1 Atomfall & Black Desert





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr