Pearl Abyss bringt umfangreiches Update für Black Desert Mobile

Mit dem heutigen Update setzt Pearl Abyss einen wichtigen Meilenstein für Black Desert Mobile: Die Fortschrittssysteme werden vertieft, das globale Wirtschaftssystem harmonisiert und das Gameplay insgesamt zugänglicher gestaltet. Herzstück der Aktualisierung ist das neue Abenteuerlust-System, das bereits beim letzten Heidel Ball vorgestellt wurde.
Abenteuerlust – Fortschritt ohne Dauerfarmen
Das überarbeitete Abenteuerlust-System ermöglicht es Spielern, Kampf-EP zu verdienen, ohne rund um die Uhr automatisch farmen zu müssen. Ziel ist ein ausgewogeneres Spielerlebnis, bei dem Ressourcen gesammelt werden, während gleichzeitig andere Inhalte genossen werden können.
- Täglich werden automatisch 60.000 Abenteuerlust-Punkte gutgeschrieben, die um Mitternacht zurückgesetzt werden.
- Wer an einem Tag 60.000 Monster besiegt, erhält die gleiche Menge EP und Belohnungen wie beim 24-Stunden-Farmen.
- Beute in Standard-Monstergebieten erscheint nun sofort nach dem Besiegen des Gegners, statt als Spoils of Battle.
- Der Verbrauch von Holy Vials of Light wurde um etwa 50 % gesenkt.
- Ein zweiwöchiges Holy Vial Rush-Event bietet zusätzliche Vials als Bonus.
Verbesserungen bei „Nacht der Rachegeister“ & „Schwarzsonne“
Die beliebten PvP-Formate wurden überarbeitet, um flexiblere Teilnahme und fairere Wettkämpfe zu ermöglichen. Beide Inhalte sind nun viermal täglich spielbar – ideal für Abenteurer aus allen Zeitzonen.
Neue Zeiten – Nacht der Rachegeister:
- Freitag: 13:00, 16:00, 20:10 Uhr (Serverzeit)
- Samstag: 01:00 Uhr
Neue Zeiten – Schwarzsonne:
- Samstag: 13:00, 16:00, 19:20 Uhr (Serverzeit)
- Sonntag: 01:00 Uhr
Belohnungen richten sich nach der höchsten Monster-Kill-Zahl aller Sessions. Verbesserungen beim Matchmaking und angepasste Karten sorgen für optimale Performance.
Globale Markt-Zusammenführung
Die Märkte in Amerika, Europa und Asien werden zusammengelegt. Das sorgt für angeglichene Preise und besseren Zugang zu seltenen Items.
- Handel mit Spielern aus allen Regionen möglich
- Sichere Listung und Käufe über Marktlagerung
- Einheitliche Preislisten basierend auf Durchschnittswerten aller Server
Einfacherer Zugang zu Inhalten
Bestimmte Inhalte sind nun nicht mehr an den Story-Fortschritt, sondern an die Combat Power (CP) gebunden. So können etwa Weg des Ruhms, Großer Ozean und Atoraxxion direkt freigeschaltet werden, sobald die nötige CP erreicht ist.
Season Pass-Optimierungen
Der Season Pass wurde überarbeitet, um Fortschritt lohnender zu gestalten:
- Chaos-Tier-Accessoires als neue Belohnungen
- Crafting-Materialien für Chaos-Tier-Ausrüstung hinzugefügt
- Missionsanzahl von 150 auf 95 reduziert
- Materialien für Awakening und Enhancement in den Missionen enthalten