Pearl Abyss bringt umfangreiches Update für Black Desert Mobile

Mit dem heutigen Update setzt Pearl Abyss einen wichtigen Meilenstein für Black Desert Mobile: Die Fortschrittssysteme werden vertieft, das globale Wirtschaftssystem harmonisiert und das Gameplay insgesamt zugänglicher gestaltet. Herzstück der Aktualisierung ist das neue Abenteuerlust-System, das bereits beim letzten Heidel Ball vorgestellt wurde.

Abenteuerlust – Fortschritt ohne Dauerfarmen

Das überarbeitete Abenteuerlust-System ermöglicht es Spielern, Kampf-EP zu verdienen, ohne rund um die Uhr automatisch farmen zu müssen. Ziel ist ein ausgewogeneres Spielerlebnis, bei dem Ressourcen gesammelt werden, während gleichzeitig andere Inhalte genossen werden können.

Täglich werden automatisch 60.000 Abenteuerlust-Punkte gutgeschrieben, die um Mitternacht zurückgesetzt werden.

Wer an einem Tag 60.000 Monster besiegt, erhält die gleiche Menge EP und Belohnungen wie beim 24-Stunden-Farmen.

Beute in Standard-Monstergebieten erscheint nun sofort nach dem Besiegen des Gegners, statt als Spoils of Battle.

Der Verbrauch von Holy Vials of Light wurde um etwa 50 % gesenkt.

Ein zweiwöchiges Holy Vial Rush-Event bietet zusätzliche Vials als Bonus.

Verbesserungen bei „Nacht der Rachegeister“ & „Schwarzsonne“

Die beliebten PvP-Formate wurden überarbeitet, um flexiblere Teilnahme und fairere Wettkämpfe zu ermöglichen. Beide Inhalte sind nun viermal täglich spielbar – ideal für Abenteurer aus allen Zeitzonen.

Neue Zeiten – Nacht der Rachegeister:

Freitag: 13:00, 16:00, 20:10 Uhr (Serverzeit)

Samstag: 01:00 Uhr

Neue Zeiten – Schwarzsonne:

Samstag: 13:00, 16:00, 19:20 Uhr (Serverzeit)

Sonntag: 01:00 Uhr

Belohnungen richten sich nach der höchsten Monster-Kill-Zahl aller Sessions. Verbesserungen beim Matchmaking und angepasste Karten sorgen für optimale Performance.

Globale Markt-Zusammenführung

Die Märkte in Amerika, Europa und Asien werden zusammengelegt. Das sorgt für angeglichene Preise und besseren Zugang zu seltenen Items.

Handel mit Spielern aus allen Regionen möglich

Sichere Listung und Käufe über Marktlagerung

Einheitliche Preislisten basierend auf Durchschnittswerten aller Server

Einfacherer Zugang zu Inhalten

Bestimmte Inhalte sind nun nicht mehr an den Story-Fortschritt, sondern an die Combat Power (CP) gebunden. So können etwa Weg des Ruhms, Großer Ozean und Atoraxxion direkt freigeschaltet werden, sobald die nötige CP erreicht ist.

Season Pass-Optimierungen

Der Season Pass wurde überarbeitet, um Fortschritt lohnender zu gestalten: