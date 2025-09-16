Pearl Abyss bringt umfangreiches Update für Black Desert Mobile

Von
Alexander Schaaf
-
(Bildquelle: Pearl Abyss)

Mit dem heutigen Update setzt Pearl Abyss einen wichtigen Meilenstein für Black Desert Mobile: Die Fortschrittssysteme werden vertieft, das globale Wirtschaftssystem harmonisiert und das Gameplay insgesamt zugänglicher gestaltet. Herzstück der Aktualisierung ist das neue Abenteuerlust-System, das bereits beim letzten Heidel Ball vorgestellt wurde.

Abenteuerlust – Fortschritt ohne Dauerfarmen

Das überarbeitete Abenteuerlust-System ermöglicht es Spielern, Kampf-EP zu verdienen, ohne rund um die Uhr automatisch farmen zu müssen. Ziel ist ein ausgewogeneres Spielerlebnis, bei dem Ressourcen gesammelt werden, während gleichzeitig andere Inhalte genossen werden können.

  • Täglich werden automatisch 60.000 Abenteuerlust-Punkte gutgeschrieben, die um Mitternacht zurückgesetzt werden.
  • Wer an einem Tag 60.000 Monster besiegt, erhält die gleiche Menge EP und Belohnungen wie beim 24-Stunden-Farmen.
  • Beute in Standard-Monstergebieten erscheint nun sofort nach dem Besiegen des Gegners, statt als Spoils of Battle.
  • Der Verbrauch von Holy Vials of Light wurde um etwa 50 % gesenkt.
  • Ein zweiwöchiges Holy Vial Rush-Event bietet zusätzliche Vials als Bonus.

Verbesserungen bei „Nacht der Rachegeister“ & „Schwarzsonne“

Die beliebten PvP-Formate wurden überarbeitet, um flexiblere Teilnahme und fairere Wettkämpfe zu ermöglichen. Beide Inhalte sind nun viermal täglich spielbar – ideal für Abenteurer aus allen Zeitzonen.

Neue Zeiten – Nacht der Rachegeister:

  • Freitag: 13:00, 16:00, 20:10 Uhr (Serverzeit)
  • Samstag: 01:00 Uhr

Neue Zeiten – Schwarzsonne:

  • Samstag: 13:00, 16:00, 19:20 Uhr (Serverzeit)
  • Sonntag: 01:00 Uhr

Belohnungen richten sich nach der höchsten Monster-Kill-Zahl aller Sessions. Verbesserungen beim Matchmaking und angepasste Karten sorgen für optimale Performance.

Globale Markt-Zusammenführung

Die Märkte in Amerika, Europa und Asien werden zusammengelegt. Das sorgt für angeglichene Preise und besseren Zugang zu seltenen Items.

  • Handel mit Spielern aus allen Regionen möglich
  • Sichere Listung und Käufe über Marktlagerung
  • Einheitliche Preislisten basierend auf Durchschnittswerten aller Server

Einfacherer Zugang zu Inhalten

Bestimmte Inhalte sind nun nicht mehr an den Story-Fortschritt, sondern an die Combat Power (CP) gebunden. So können etwa Weg des Ruhms, Großer Ozean und Atoraxxion direkt freigeschaltet werden, sobald die nötige CP erreicht ist.

Season Pass-Optimierungen

Der Season Pass wurde überarbeitet, um Fortschritt lohnender zu gestalten:

  • Chaos-Tier-Accessoires als neue Belohnungen
  • Crafting-Materialien für Chaos-Tier-Ausrüstung hinzugefügt
  • Missionsanzahl von 150 auf 95 reduziert
  • Materialien für Awakening und Enhancement in den Missionen enthalten
QuellePressemitteilung Pearl Abyss
Alexander Schaaf
Alexander Schaaf
Seit der Jugend bin ich von PC-Hardware begeistert und habe Systeme in den verschiedensten Hardware-Generationen gebaut. Mit der Zeit kamen dann auch Videokonsolen dazu. Ich bin hier eigentlich in allen Bereich aktiv. Mit einem Schwerpunkt auf Hardware.