Xbox – Die Weihnachtsgeschenktipps

Xbox möchte in einer aktuellen Pressemail auf die kommende Weihnachtsgeschenkzeit aufmerksam machen und hat komplett uneigennützig ein paar Ideen für euch parat.

Xbox Play The Way You Want

Microsoft präsentiert eine Liste für die perfekten Spiele zur Weihnachtszeit. Zu diesen gehören:

The Outer Worlds 2 (direkt zum Release im Game Pass)

(direkt zum Release im Game Pass) Call of Duty: Black Ops 7 (direkt zum Release im Game Pass)

(direkt zum Release im Game Pass) Indiana Jones und der Große Kreis (direkt zum Release im Game Pass) Der Orden der Riesen DLC (separat für 34,99 Euro erhältlich)

(direkt zum Release im Game Pass) (separat für 34,99 Euro erhältlich) Keeper (direkt zum Release im Game Pass)

(direkt zum Release im Game Pass) Ninja Gaiden 4 (direkt zum Release im Game Pass)

(direkt zum Release im Game Pass) Minecraft (15,99 Euro)

(15,99 Euro) Grounded 2 (im Game Pass verfügbar)

(im Game Pass verfügbar) Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (direkt zum Release im Game Pass)

(direkt zum Release im Game Pass) Gears of War Reloaded (im Game Pass verfügbar)

(im Game Pass verfügbar) Clair Obscur: Expedition 33 (im Game Pass verfügbar)

(im Game Pass verfügbar) Hollow Knight: Silksong (im Game Pass verfügbar)

Game Pass Update

Die Preise für den Game Pass wurden angepasst. Hier könnt ihr die neuen Kosten sehen zu den jeweiligen Tarifen:

Xbox Game Pass Essential (8,99 Euro/Monat): Für Spieler, die das Wesentliche von Xbox möchten.

(8,99 Euro/Monat): Für Spieler, die das Wesentliche von Xbox möchten. Xbox Game Pass Premium (12,99 Euro/Monat): Für alle, die zu attraktiven Konditionen ganz nach ihren eigenen Vorstellungen spielen möchten.

(12,99 Euro/Monat): Für alle, die zu attraktiven Konditionen ganz nach ihren eigenen Vorstellungen spielen möchten. Xbox Game Pass Ultimate (26,99 Euro/Monat): Für Spieler, die das Beste von allem möchten.

Die Hardware

Die neue Controller-Reihe Breaker Series umfasst drei neue Modelle, welche jeweils ihre eigene Persönlichkeit und einzigartige Merkmale aufweisen. Von metallischen Beschichtungen bis hin zu mattierten, durchscheinenden Elementen.

Xbox Design Lab ab 99,99 EUR. Gestaltet euren eigenen Controller oder Elite Controller. Kombiniert Lieblingsfarben und Muster. Personalisiere deinen Controller mit einer einzigartigen Gravur.

Mit den ROG Xbox Ally Handhelds hat Microsoft Windows mit ASUS kombiniert. Ein kleiner tragbarer Computer für unterwegs. Mit diesem können über die Xbox für PC Anwendungen ebenfalls Spiele der PC-Version gespielt werden. Das Gerät beeindruckt durch erstklassige Leistung und Grafik.

ROG Xbox Ally (599,99 EUR): Bietet nahtloses PC-Gaming für unterwegs, sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Enthusiasten.

(599,99 EUR): Bietet nahtloses PC-Gaming für unterwegs, sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Enthusiasten. ROG Xbox Ally X (899,99 EUR): Der ultimative Hochleistungs-Handheld für die anspruchsvollsten Spieler.

> Die Game Pass Titel im November.

Xbox Series S 512 GB (349,99 EUR). Erlebt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Gaming mit der kleinsten Konsole, die Microsoft je gebaut hat. Wie bei jeder Series X|S-Konsole könnt ihr dank Quick Resume, blitzschnellen Ladezeiten und einer Bildrate von bis zu 120 FPS jede Minute eures Spiels optimal nutzen. Diese vollständig digitale Konsole lässt sich perfekt mit einem Game Pass Abonnement kombinieren. So erhaltet ihr Zugriff auf eine Bibliothek mit Hunderten von Spielen.

Xbox Series X 1 TB (599,99 EUR). Die schnellste und leistungsstärkste Konsole von Microsoft aller Zeiten, die sich perfekt für die größten Hits dieser Weihnachtssaison eignet, darunter Ninja Gaiden 4, Grounded 2, Hollow Knight: Silksong und Clair Obscur: Expedition 33. Nutzt jede Spielminute optimal mit Quick Resume, blitzschnellen Ladezeiten und einer Bildrate von bis zu 120 FPS. Alles dank der Velocity Architecture. Genießt Tausende von Spielen aus vier Generationen, darunter Hunderte von optimierten Titeln, die besser aussehen und sich besser spielen lassen als je zuvor.

Game Pass Werbevideo.