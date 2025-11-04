Game Pass November 2025 – Kleine Tierchen

Der Xbox Game Pass November 2025 bringt und neben Black Ops 7 jede Menge Games mit kleinen Tierchen. Um von allen Vorteilen zu profitieren, ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass November 2025

Jetzt verfügbar:

Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Pacific Drive (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

Ab 05. November:

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Premium

Ab 06. November:

Egging On (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Whiskerwood (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 07. November:

Voidtrain (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

Ab 11. November:

Great God Grove (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, Konsole, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Pigeon Simulator (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 12. November:

Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, Konsole, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Winter Burrow (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 14. November:

Dead Static Drive (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. November:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)

Football Manager 2024 (PC)

Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Konsole, PC)

Frostpunk (Cloud, Konsole, PC)

Spirittea (Cloud, Konsole, PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

Age of Empires IV: Dynasties of the East – Jetzt verfügbar

Dynasties of the East ist eine neue Erweiterung für Age of Empires IV, die vier verschiedene Zivilisationen mit jeweils einzigartigen Einheiten, Tech-Trees und strategischen Besonderheiten beinhaltet. Diese sind von realen östlichen Dynastien inspiriert. Befehlt die mächtige Goldene Horde, die ehrgeizige mazedonische Dynastie, die taktisch versierten Sengoku-Daimyo und die vielseitige Tughlaq-Dynastie. Jede dieser Gruppen bietet neue Möglichkeiten, das Schlachtfeld zu erobern.

Dynasties of the East ist eine neue Erweiterung für Age of Empires IV, die vier verschiedene Zivilisationen mit jeweils einzigartigen Einheiten, Tech-Trees und strategischen Besonderheiten beinhaltet. Diese sind von realen östlichen Dynastien inspiriert. Befehlt die mächtige Goldene Horde, die ehrgeizige mazedonische Dynastie, die taktisch versierten Sengoku-Daimyo und die vielseitige Tughlaq-Dynastie. Jede dieser Gruppen bietet neue Möglichkeiten, das Schlachtfeld zu erobern. Lost in Random: The Eternal Die Wager’s Gauntlet Update – Jetzt verfügbar

Der Schwarze Würfel rollt wieder. Das Update „Wager’s Gauntlet“ ist ab sofort verfügbar. Stellt euch den wöchentlichen Herausforderungen, verdient stilvolle Belohnungen und entdeckt neue Verbesserungen für Waffen, Relikte und Fähigkeitskarten. Seid ihr bereit?

Der Schwarze Würfel rollt wieder. Das Update „Wager’s Gauntlet“ ist ab sofort verfügbar. Stellt euch den wöchentlichen Herausforderungen, verdient stilvolle Belohnungen und entdeckt neue Verbesserungen für Waffen, Relikte und Fähigkeitskarten. Seid ihr bereit? Stellaris: Console Edition – Xbox Series X|S Update – 6. November

Das beste Science-Fiction-4X-Spiel, jetzt in 4K – mit verbesserter Leistung, größeren Galaxien und mehr Inhalten! Ob ihr das Unbekannte erforscht, die Geheimnisse des Kosmos entdeckt oder ihn für den Ruhm eures Imperiums erobert. Es erwarten euch mehr galaktische Strategien als jemals zuvor.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten. Ihr könnt auch die Xbox App auf Windows-PC oder die Xbox Game Pass Mobile App nutzen.

Superball: Unlock Heroes and More (Cloud, Konsole, PC) – Jetzt verfügbar

Profitiert in Superball als Game Pass-Mitglied ein ganzes Jahr lang von exklusiven Belohnungen! Schalte sofort 16 Helden frei. Jede Season im ersten Jahr (fünf bis sechs Seasons): +10 Battle Pass-Level, 500 Nano Gold und fünf Glückskarten.

Profitiert in Superball als Game Pass-Mitglied ein ganzes Jahr lang von exklusiven Belohnungen! Schalte sofort 16 Helden frei. Jede Season im ersten Jahr (fünf bis sechs Seasons): +10 Battle Pass-Level, 500 Nano Gold und fünf Glückskarten. Sea of Thieves: Claim a celebratory Emote! (Cloud, Konsole, PC) – Jetzt verfügbar

Nur für kurze Zeit könnt ihr in Sea of Thieves mit dem Jig-Emote das Tanzbein (oder Holzbein) schwingen und euer neuestes Abenteuer mit einigen raffinierten Bewegungsabläufen feiern. Für den Inhalt ist Sea of Thieves erforderlich.

Nur für kurze Zeit könnt ihr in Sea of Thieves mit dem Jig-Emote das Tanzbein (oder Holzbein) schwingen und euer neuestes Abenteuer mit einigen raffinierten Bewegungsabläufen feiern. Für den Inhalt ist Sea of Thieves erforderlich. Smite 2: Get the Epic Seraph’s Bow Neith Skin (PC, Xbox Series X|S) – 5. November

Wendet das Blatt mit engelsgleichem Zielvermögen. Nehmt diesen Drop in Anspruch, um Neiths epischen Seraph-Bogen-Skin zu erhalten!

> Die Liste aus Oktober.

Launch Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7.