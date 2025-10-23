Game Pass Oktober 2025 Teil 2 – Uuh, car wash, car wash

In der zweiten Hälfte von Xbox Game Pass Oktober 2025 bekommen wir schöne Flüge spendiert und beruhigende Waschaufträge. Hinzu kommen noch ein paar mehr Spiele. Für alle Vorteile und Titel ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.
Xbox Game Pass Oktober 2025
Jetzt verfügbar:
- Commandos: Origins (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Premium
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Premium
- Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Heroes of Might and Magic II: Gold Edition (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Heroes of Might and Magic III: Complete Edition (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 23. Oktober:
- PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Bounty Star (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 24. Oktober:
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 28. Oktober:
- Halls of Torment (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 29. Oktober:
- The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 04. November:
- 1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Football Manager 26 (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Football Manager 26 Konsole (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Diese Titel verlassen das Angebot am 31. Oktober:
Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.
- Jusant (Cloud, Konsole, PC)
- Metal Slug Tactics (Cloud, Konsole, PC)
- Return to Monkey Island (Cloud, Konsole, PC)
DLCs und Updates
- Minecraft: SoulSteel – Jetzt verfügbar
Kämpft gegen die Zeit in SoulSteel, einem neuen Multiplayer-Abenteuer von Noxcrew! Erkundet tückische Dungeons auf der Suche nach Bauteilen, um Waffen herzustellen und ihre Kraft zu steigern. Aber Vorsicht: Diese Dungeons sind voller Rätsel, Fallen und mächtiger Kreaturen, die nur auf einen Kampf warten. Bleibt aber nicht zu lange, sonst riskiert ihr, eure hart erkämpfte Beute zu verlieren.
- Sea of Thieves: Saison 17, Akt 3 – Jetzt verfügbar
Ein Dreikampf beginnt! Stecht in See und begebt euch in Gefahr, um die Festungen von Flameheart zu überfallen und ihre Beute einzustreichen. Macht euch bereit, die Kontrolle über die Festung zu übernehmen und ihre Verteidigungsanlagen zu nutzen, um die Angriffe der Geistergaleonen und ihrer Phantomcrews abzuwehren.
Xbox Game Pass Ultimate Vorteile
Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten. Ihr könnt auch die Xbox App auf Windows-PC oder die Xbox Game Pass Mobile App nutzen.
- Albion Online: Exklusives Game Pass-Belohnungspaket (PC) – 30. Oktober
Beginnt eure Reise in Albion Online auf die bestmögliche Weise mit diesem Belohnungspaket, das exklusiv für Xbox Game Pass-Mitglieder erhältlich ist! Es enthält das brandneue Green Knight-Vanity-Set, Fame-Boosts für schnelleren Fortschritt, Premium-Zeit und vieles mehr. Macht euch auf den Weg nach Albion und hinterlasst von Anfang an eure Spuren!
Der PowerWash Simulator 2 Gameplay Trailer.
