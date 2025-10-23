Game Pass Oktober 2025 Teil 2 – Uuh, car wash, car wash

Von
Daniel Plaumann
-
Game Pass Oktober 2025

In der zweiten Hälfte von Xbox Game Pass Oktober 2025 bekommen wir schöne Flüge spendiert und beruhigende Waschaufträge. Hinzu kommen noch ein paar mehr Spiele. Für alle Vorteile und Titel ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Oktober 2025

Jetzt verfügbar:

Ab 23. Oktober:

Ab 24. Oktober:

Ab 28. Oktober:

  • Halls of Torment (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 29. Oktober:

Ab 04. November:

Diese Titel verlassen das Angebot am 31. Oktober:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

  • Jusant (Cloud, Konsole, PC)
  • Metal Slug Tactics (Cloud, Konsole, PC)
  • Return to Monkey Island (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

  • Minecraft: SoulSteel – Jetzt verfügbar
    Kämpft gegen die Zeit in SoulSteel, einem neuen Multiplayer-Abenteuer von Noxcrew! Erkundet tückische Dungeons auf der Suche nach Bauteilen, um Waffen herzustellen und ihre Kraft zu steigern. Aber Vorsicht: Diese Dungeons sind voller Rätsel, Fallen und mächtiger Kreaturen, die nur auf einen Kampf warten. Bleibt aber nicht zu lange, sonst riskiert ihr, eure hart erkämpfte Beute zu verlieren.
  • Sea of Thieves: Saison 17, Akt 3 – Jetzt verfügbar
    Ein Dreikampf beginnt! Stecht in See und begebt euch in Gefahr, um die Festungen von Flameheart zu überfallen und ihre Beute einzustreichen. Macht euch bereit, die Kontrolle über die Festung zu übernehmen und ihre Verteidigungsanlagen zu nutzen, um die Angriffe der Geistergaleonen und ihrer Phantomcrews abzuwehren.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten. Ihr könnt auch die Xbox App auf Windows-PC oder die Xbox Game Pass Mobile App nutzen.

  • Albion Online: Exklusives Game Pass-Belohnungspaket (PC) – 30. Oktober
    Beginnt eure Reise in Albion Online auf die bestmögliche Weise mit diesem Belohnungspaket, das exklusiv für Xbox Game Pass-Mitglieder erhältlich ist! Es enthält das brandneue Green Knight-Vanity-Set, Fame-Boosts für schnelleren Fortschritt, Premium-Zeit und vieles mehr. Macht euch auf den Weg nach Albion und hinterlasst von Anfang an eure Spuren!

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Der PowerWash Simulator 2 Gameplay Trailer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren