Game Pass Oktober 2025 Teil 2 – Uuh, car wash, car wash

In der zweiten Hälfte von Xbox Game Pass Oktober 2025 bekommen wir schöne Flüge spendiert und beruhigende Waschaufträge. Hinzu kommen noch ein paar mehr Spiele. Für alle Vorteile und Titel ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Oktober 2025

Jetzt verfügbar:

Ab 23. Oktober:

PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Bounty Star (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 24. Oktober:

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 28. Oktober:

Halls of Torment (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 29. Oktober:

The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 04. November:

1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Football Manager 26 (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Football Manager 26 Konsole (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 31. Oktober:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Jusant (Cloud, Konsole, PC)

Metal Slug Tactics (Cloud, Konsole, PC)

Return to Monkey Island (Cloud, Konsole, PC)

DLCs und Updates

Minecraft: SoulSteel – Jetzt verfügbar

Kämpft gegen die Zeit in SoulSteel, einem neuen Multiplayer-Abenteuer von Noxcrew! Erkundet tückische Dungeons auf der Suche nach Bauteilen, um Waffen herzustellen und ihre Kraft zu steigern. Aber Vorsicht: Diese Dungeons sind voller Rätsel, Fallen und mächtiger Kreaturen, die nur auf einen Kampf warten. Bleibt aber nicht zu lange, sonst riskiert ihr, eure hart erkämpfte Beute zu verlieren.

Sea of Thieves: Saison 17, Akt 3 – Jetzt verfügbar

Ein Dreikampf beginnt! Stecht in See und begebt euch in Gefahr, um die Festungen von Flameheart zu überfallen und ihre Beute einzustreichen. Macht euch bereit, die Kontrolle über die Festung zu übernehmen und ihre Verteidigungsanlagen zu nutzen, um die Angriffe der Geistergaleonen und ihrer Phantomcrews abzuwehren.

Ein Dreikampf beginnt! Stecht in See und begebt euch in Gefahr, um die Festungen von Flameheart zu überfallen und ihre Beute einzustreichen. Macht euch bereit, die Kontrolle über die Festung zu übernehmen und ihre Verteidigungsanlagen zu nutzen, um die Angriffe der Geistergaleonen und ihrer Phantomcrews abzuwehren.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten. Ihr könnt auch die Xbox App auf Windows-PC oder die Xbox Game Pass Mobile App nutzen.

Albion Online: Exklusives Game Pass-Belohnungspaket (PC) – 30. Oktober

Beginnt eure Reise in Albion Online auf die bestmögliche Weise mit diesem Belohnungspaket, das exklusiv für Xbox Game Pass-Mitglieder erhältlich ist! Es enthält das brandneue Green Knight-Vanity-Set, Fame-Boosts für schnelleren Fortschritt, Premium-Zeit und vieles mehr. Macht euch auf den Weg nach Albion und hinterlasst von Anfang an eure Spuren!

Der PowerWash Simulator 2 Gameplay Trailer.