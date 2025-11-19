Anycubic präsentiert Kobra S1 Max, Kobra X & Photon P1 auf der Formnext 2025

Anycubic kehrte 2025 mit einem mit Spannung erwarteten Trio neuer Produkte zur Formnext zurück und präsentierte eine klare Vision für die nächste Generation der Desktop-Fertigung. Am Stand 12.1-F129 stellte das Unternehmen zwei weiterentwickelte FDM-Systeme, den Kobra S1 Max und den Kobra X, sowie sein neues Resin-Flaggschiff Photon P1 vor. Alle drei Geräte stehen für deutliche Fortschritte in Geschwindigkeit, Stabilität und Materialvielfalt.

Drei innovative Neuheiten auf der Formnext 2025

„Die Grenzen zwischen Hobby- und Produktionswerkzeugen verschwimmen zunehmend. Heute benötigen Kreative Desktop-Systeme, die sich wie industrielle Maschinen verhalten, zuverlässig, konstant und materialflexibel. Genau in diese Richtung bewegt sich unsere diesjährige Produktreihe“, erklärte James Ouyang, CTO von Anycubic.

Kobra S1 Max: Großformatiges CoreXY-System für technische Anwendungen

Die Kobra S1 Max ist Anycubics neues großformatiges CoreXY-Modell und richtet sich an Anwendende, die höchste Stabilität und umfassende Materialkompatibilität erwarten.

Mit einem Bauvolumen von 350 × 350 × 350 mm³, einer aktiv beheizten 65°C-Kammer, einem 350°C-Hotend und einem 120°C-Heizbett verarbeitet das System anspruchsvolle technische Materialien wie PC, PA, ABS oder carbonfaserverstärkte Filamente.

Neu ist das ACE 2 Pro-System, das von vier unabhängigen bürstenlosen Motoren angetrieben wird und Farbwechsel deutlich beschleunigt sowie Stabilität und Geräuschentwicklung verbessert. Zusammen mit gehärteten Extrusionskomponenten und LeviQ 3.0 Auto-Leveling ist die S1 Max für die Fertigung funktionaler, langlebiger Bauteile im kleinen Produktionsmaßstab ausgelegt.

Kobra X: Multi-Color- und Multi-Material-System der zweiten Generation

Die Kobra X optimiert Anycubics Einkanal-Multicolor-Technologie mit einer überarbeiteten Architektur, die sauberere Farbwechsel und weniger Materialverlust ermöglicht.

Die neue ACE GEN2-Einheit reduziert die notwendige Reinigungsstrecke von 160 mm auf nur 30 mm und damit Zeit- sowie Filamentverbrauch nahezu um die Hälfte.

Standardmäßig unterstützt die Kobra X vier Farben (erweiterbar auf bis zu 19) sowie stabile Materialkombinationen wie PLA + TPU oder PLA + PVA. Verbesserte Druckregelung und Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s runden das System ab.

Photon P1: Resin-Flaggschiff für Prosumer mit industrieller Präzision

Der Photon P1 feiert auf der Formnext seinen ersten öffentlichen Auftritt und bringt industrielle Komponenten in den Desktop-Resindruck.

Das Gerät verarbeitet Harze bis 8000 cps Viskosität und verfügt über ein Dual-Plattform- und Dual-Vat-System für echtes Zwei-Material-Printing. Ein neues Trennsystem aus Wave Release Film + NFEP reduziert die Ablösekraft um 60 %.

Mit einer Z-Achsen-Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm, einer hochpräzisen Stahlbauplattform und dem LightTurbo-4.0-Lichtsystem mit 92 % Gleichmäßigkeit eignet sich der Photon P1 für präzise Prototypen wie auch für Kleinserienfertigung.

„Ein Resin-Drucker, der nicht nur für Modelle, sondern für echte, funktionale Bauteile entwickelt wurde, wiederholbar und bereit für die Kleinserienproduktion“, betonte James.

Die neue Messlatte der Desktop-Fertigung

Anycubic identifiziert drei zentrale Entwicklungen, die das Line-up 2025 prägen: mehr Automatisierung, höhere Materialtauglichkeit und der Übergang von Hobbygeräten hin zu produktionstauglichen Desktop-Systemen.

James fasst diesen Ansatz zusammen: „Unser Ziel ist klar: Industriequalität in ein Desktop-Format bringen und damit für Maker und Ingenieurteams weltweit zugänglich machen.“

Gemeinsam bilden Kobra S1 Max, Kobra X und Photon P1 ein leistungsstarkes Ökosystem für Kreative, Ingenieure und kleine Fertigungsbetriebe, die auf zuverlässige, hochwertige Desktop-Produktion setzen.