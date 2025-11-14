Der Anycubic Photon P1 – MSLA auf dem nächsten Level

Die MSLA-3D-Drucker von Anycubic haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt: Die Auflösung wurde immer höher, die Mechanik verfeinert und viele innovative Features integriert. Nun folgt der nächste große Sprung, denn der Anycubic Photon P1 ist ab sofort bei Kickstarter erhältlich. Eine Kugelumlaufspindel auf Industrie-Niveau, das neue LightTurbo-4.0-System, der neue Wave-Release-Film und viele andere Features heben den MSLA-3D-Druck so wieder auf ein neues Level.

Der Anycubic Photon P1 wird als Crowdfunding-Kampagne starten. Auf der Produktseite kann man sich vormerken, um Zugriff auf das Super-Early-Bird-Angebot zu erhalten.

Die Resinauswahl wächst:

Der Anycubic Photon P1 unterstützt eine Viskosität des Resins von bis zu 8.000 cPs, wodurch er auch hochviskose Flex-Resin-Sorten verarbeiten kann. So erweitert sich die Materialbandbreite erneut, egal ob Dental-Modelle, Gussvorlagen für Schmuck, hoch detaillierte Figuren bis hin zu hochflexiblen Modellen, der P1 meistert alles. Mit zwei Wanneneinsätzen und einer anderen Bauplatte ist es zudem möglich, auch gleichzeitig mit zwei verschiedenen Materialien zu arbeiten. Darüber hinaus kann man so bei kleineren Objekten den Resinverlust minimieren. Der eigentliche Resintank fasst bis zu 1.000 ml Resin und kann das Resin auf bis zu 40 °C aufheizen. So ist stets sichergestellt, dass der Druck mit den optimalen Parametern läuft. Alle notwendigen Anpassungen nimmt der Drucker hier automatisch vor.

Präzision auf Industrie-Niveau:

Dank der hohen Auflösung des 10,1″-Displays erreicht der Anycubic Photon P1 eine XY-Genauigkeit von 40 μm für höchste Details und glatte Oberflächen. Dank der feinen Schichttoleranz im Bereich von ±0,05 mm und der Möglichkeit feinste Strukturen im Bereich von 0,15 – 0,3 mm zuverlässig zu realisieren, sind feine Strukturen und detaillierte Modelle kein Problem.

Die Kugelumlaufspindel verleiht der z-Achse eine besonders zuverlässige Positionierbarkeit mit einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,01 mm über 10.000 Zyklen. Auch das Display ist besonders präzise ausgerichtet und mit einer Toleranz von < 70 μm montiert. Dies stellt ebenso gleichmäßige Schichtdicken und glatte Oberflächenübergänge sicher. Als Bauplattform kommt eine präzise gefräste Stahlplatte mit einer Toleranz von weniger als 80 μm zum Einsatz. Für hochviskose Materialien kann auf eine optionale perforierte Stahlplatte zurückgegriffen werden.

Für die Resinwanne kommt eine Wave-Release- und NFEP-Folie zum Einsatz. So wird die Druckstabilität und Oberflächenqualität weiter verbessert. Die zum Ablösen notwenige Kraft wird um 60 % reduziert, was besonders feinen Drucken zugutekommt.

Das LightTurbo-4.0-System nutzt eine asphärische Fresnel-Linse mit einer besonders hohen Kollimations-Genauigkeit. So wird eine Gleichmäßigkeit des Lichts von mehr als 92 % über die gesamte Fläche erreicht. Auch dies trägt zu schärferen Kanten, glatteren Oberflächen und feineren Details bei.

Für eine schnelle Umrüstung des Druckers kann man sowohl die Bauplatte als auch den Tank mit Schnellspannmechanismen ausbauen.

Smarte Features:

Durch eine Kraftmessung an mehreren Punkten kann das Smart Auto-Leveling 3.0 die Druckplatte zuverlässig kalibrieren. Dynamic Release 3.0 passt zudem die Hebehöhe und Geschwindigkeit immer wieder an den Druck an. So ist ein gleichmäßiger, zuverlässiger Druck sichergestellt. Die Dynamic Light-Off Compensation 3.0 berechnet den Resinfluss in Echtzeit und passt so die Dauer der Ausschaltzeiten des Lichts an. Darüber hinaus überwacht das AI-System des Druckers die Ausrichtung der Plattform, die Stabilität des Modells, den Resinfüllstand und vieles mehr. Dazu wird unter anderem auch die integrierte Kamera genutzt. Nächstes Jahr wird zudem Photon Workshop 4.0 mit einer Ein-Klick-Slicing-Funktion versehen.