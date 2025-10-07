SPIEL 2025 in Essen: Das Herz der Spielewelt schlägt im Oktober

SPIEL 2025 in Essen – dieses Event markiert erneut das absolute Highlight des Brettspieljahres. Vom 23. bis zum 26. Oktober verwandelt sich die Messe Essen in ein Paradies für alle, die analoge Spiele lieben, testen oder entdecken möchten. Die SPIEL bringt Menschen aus aller Welt zusammen – und zeigt eindrucksvoll, wie lebendig diese Branche ist.
Was ist die SPIEL überhaupt?
Die SPIEL in Essen ist die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Seit 1983 lockt sie jedes Jahr zehntausende Besucher auf das Messegelände in Nordrhein-Westfalen. Verlage, Autoren, Spieleentwickler und Fachhändler präsentieren hier ihre neuesten Spiele – oft sogar als exklusive Erstveröffentlichung.
Das Besondere an der SPIEL ist die direkte Nähe zu den Spielen selbst: Wer Lust hat, kann fast alle Titel direkt am Stand anspielen – ohne Zusatzkosten. Die Messe hat sich über Jahrzehnte zu einem zentralen Treffpunkt der internationalen Spieleszene entwickelt – sowohl für Familien als auch für eingefleischte Strategiespieler.
SPIEL 2025 in Essen: Termine, Ort & Öffnungszeiten
Die SPIEL 2025 findet vom 23. bis 26. Oktober 2025 auf dem Messegelände in Essen statt. Geöffnet ist die Messe an vier Tagen – und zwar zu folgenden Zeiten:
- Donnerstag, 23. Oktober 2025: 10:00 – 19:00 Uhr
- Freitag, 24. Oktober 2025: 10:00 – 19:00 Uhr
- Samstag, 25. Oktober 2025: 10:00 – 19:00 Uhr
- Sonntag, 26. Oktober 2025: 10:00 – 18:00 Uhr
Ticketpreise und Add-Ons im Überblick
Die Tickets gelten für die gesamte Öffnungszeit und beinhalten das kostenlose Anspielen aller Spiele. Der offizielle Ticketverkauf läuft über den Online-Ticketshop der SPIEL Essen.
Tagestickets – Preise ab 7. August 2025:
- Erwachsene: 23,50 €
- Kinder (4 bis 12 Jahre): 15,00 €
- Ermäßigt (mit Nachweis): 20,50 €
(z. B. Schüler, Studenten, Azubis, Freiwilliges Soziales Jahr, Cosplay, Schwerbehinderte ab 50 %)
- Familie (2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder): 62,00 €
- Fachbesucher (mit Nachweis): 42,00 €
Add-Ons (optional zubuchbar im Warenkorb):
- Lootbag (große Tasche, offizielles Spiel & Schlüsselband): 20,00 €
- Educators Day Teilnahmebestätigung: 5,00 €
- Golden Demon Teilnahme: 12,00 €
- Catan – Connect (Spielen): 15,00 €
- Catan – Connect (Zuschauen): 3,00 €
- Fachbesucher-Parkplatz (nur mit Fachbesucher-Ticket): 12,00 €
Ein Tipp: Die Lootbag ist beliebt und oft schnell ausverkauft – wer eines der offiziellen SPIEL-Spiele sichern will, sollte nicht zu lange warten.
Highlights, Neuheiten und Aktionen
Die SPIEL 2025 in Essen bietet wieder eine beeindruckende Vielfalt an neuen Spielen, Sonderaktionen und Events. Hunderte Aussteller aus der ganzen Welt zeigen ihre aktuellen Veröffentlichungen – viele davon noch vor dem offiziellen Verkaufsstart.
Zu den wichtigsten Highlights zählen:
- Exklusive Spieleneuheiten: Viele Titel feiern ihre Premiere auf der SPIEL
- Turniere & Wettbewerbe: Catan, Carcassonne, Magic und viele mehr
- Workshops & Vorträge: Themen rund um Spielentwicklung, Verlagswesen & Design
- Deutscher Spielepreis: Eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche
- Golden Demon Bemalwettbewerb: Organisiert von Games Workshop
- Catan – Connect: Riesenevent mit Weltrekordversuch
- Cosplay-Sonntag: Fans in beeindruckenden Kostümen unterwegs auf dem Gelände
Ein weiteres Plus: Der Educators Day ist diesmal für alle Besucher frei zugänglich – wer eine Teilnahmebestätigung benötigt, kann diese als Add-On dazu buchen.
Tipps für den perfekten Messetag
Wer sich auf der SPIEL gut zurechtfinden will, sollte ein wenig vorausplanen. Das Messegelände ist weitläufig, die Auswahl riesig und die Zeit oft knapp. Mit den folgenden Tipps wird der Besuch entspannter und erfolgreicher:
- Früh anreisen: Die Hallen sind schnell voll – besonders am Samstag
- Hallenpläne ansehen: Orientierung spart Zeit
- Wunschspiele vormerken: Manche Titel sind schnell vergriffen
- Spieltische suchen: Wer ein Spiel testen will, sollte sich rechtzeitig Plätze sichern
- Snacks mitnehmen: Messepreise für Essen sind hoch, Sitzplätze rar
- App installieren: Die SPIEL-App bietet Karten, Events und Infos zu Ausstellern
- Rucksack nicht vergessen: Praktisch für Spielekäufe und Kataloge
Fazit
Die SPIEL 2025 in Essen ist mehr als nur eine Spielemesse – sie ist das Herzstück der analogen Spielewelt. Sie bringt Verlage, Spieler, Kreative und Neugierige zusammen und sorgt dafür, dass Brettspiele weiter einen festen Platz in unserer Kultur behalten.
Ob Neuheiten entdecken, Lieblingsspiele ausprobieren oder einfach die besondere Atmosphäre aufsaugen – ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.
