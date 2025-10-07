SPIEL 2025 in Essen: Das Herz der Spielewelt schlägt im Oktober

SPIEL 2025 in Essen – dieses Event markiert erneut das absolute Highlight des Brettspieljahres. Vom 23. bis zum 26. Oktober verwandelt sich die Messe Essen in ein Paradies für alle, die analoge Spiele lieben, testen oder entdecken möchten. Die SPIEL bringt Menschen aus aller Welt zusammen – und zeigt eindrucksvoll, wie lebendig diese Branche ist.

Was ist die SPIEL überhaupt?

Die SPIEL in Essen ist die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Seit 1983 lockt sie jedes Jahr zehntausende Besucher auf das Messegelände in Nordrhein-Westfalen. Verlage, Autoren, Spieleentwickler und Fachhändler präsentieren hier ihre neuesten Spiele – oft sogar als exklusive Erstveröffentlichung.

Das Besondere an der SPIEL ist die direkte Nähe zu den Spielen selbst: Wer Lust hat, kann fast alle Titel direkt am Stand anspielen – ohne Zusatzkosten. Die Messe hat sich über Jahrzehnte zu einem zentralen Treffpunkt der internationalen Spieleszene entwickelt – sowohl für Familien als auch für eingefleischte Strategiespieler.

SPIEL 2025 in Essen: Termine, Ort & Öffnungszeiten

Die SPIEL 2025 findet vom 23. bis 26. Oktober 2025 auf dem Messegelände in Essen statt. Geöffnet ist die Messe an vier Tagen – und zwar zu folgenden Zeiten:

Donnerstag, 23. Oktober 2025: 10:00 – 19:00 Uhr

Freitag, 24. Oktober 2025: 10:00 – 19:00 Uhr

Samstag, 25. Oktober 2025: 10:00 – 19:00 Uhr

Sonntag, 26. Oktober 2025: 10:00 – 18:00 Uhr

Ticketpreise und Add-Ons im Überblick

Die Tickets gelten für die gesamte Öffnungszeit und beinhalten das kostenlose Anspielen aller Spiele. Der offizielle Ticketverkauf läuft über den Online-Ticketshop der SPIEL Essen.

Tagestickets – Preise ab 7. August 2025:

Erwachsene: 23,50 €

Kinder (4 bis 12 Jahre): 15,00 €

Ermäßigt (mit Nachweis): 20,50 €

(z. B. Schüler, Studenten, Azubis, Freiwilliges Soziales Jahr, Cosplay, Schwerbehinderte ab 50 %)

Familie (2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder): 62,00 €

Fachbesucher (mit Nachweis): 42,00 €

Add-Ons (optional zubuchbar im Warenkorb):

Lootbag (große Tasche, offizielles Spiel & Schlüsselband): 20,00 €

Educators Day Teilnahmebestätigung: 5,00 €

Golden Demon Teilnahme: 12,00 €

Catan – Connect (Spielen): 15,00 €

Catan – Connect (Zuschauen): 3,00 €

Fachbesucher-Parkplatz (nur mit Fachbesucher-Ticket): 12,00 €

Ein Tipp: Die Lootbag ist beliebt und oft schnell ausverkauft – wer eines der offiziellen SPIEL-Spiele sichern will, sollte nicht zu lange warten.

Highlights, Neuheiten und Aktionen

Die SPIEL 2025 in Essen bietet wieder eine beeindruckende Vielfalt an neuen Spielen, Sonderaktionen und Events. Hunderte Aussteller aus der ganzen Welt zeigen ihre aktuellen Veröffentlichungen – viele davon noch vor dem offiziellen Verkaufsstart.

Zu den wichtigsten Highlights zählen:

Exklusive Spieleneuheiten : Viele Titel feiern ihre Premiere auf der SPIEL

Turniere & Wettbewerbe : Catan, Carcassonne, Magic und viele mehr

Workshops & Vorträge : Themen rund um Spielentwicklung, Verlagswesen & Design

Deutscher Spielepreis : Eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche

Golden Demon Bemalwettbewerb : Organisiert von Games Workshop

Catan – Connect : Riesenevent mit Weltrekordversuch

Cosplay-Sonntag : Fans in beeindruckenden Kostümen unterwegs auf dem Gelände

Ein weiteres Plus: Der Educators Day ist diesmal für alle Besucher frei zugänglich – wer eine Teilnahmebestätigung benötigt, kann diese als Add-On dazu buchen.

Tipps für den perfekten Messetag

Wer sich auf der SPIEL gut zurechtfinden will, sollte ein wenig vorausplanen. Das Messegelände ist weitläufig, die Auswahl riesig und die Zeit oft knapp. Mit den folgenden Tipps wird der Besuch entspannter und erfolgreicher:

Früh anreisen : Die Hallen sind schnell voll – besonders am Samstag

Hallenpläne ansehen : Orientierung spart Zeit

Wunschspiele vormerken : Manche Titel sind schnell vergriffen

Spieltische suchen : Wer ein Spiel testen will, sollte sich rechtzeitig Plätze sichern

Snacks mitnehmen : Messepreise für Essen sind hoch, Sitzplätze rar

App installieren : Die SPIEL-App bietet Karten, Events und Infos zu Ausstellern

Rucksack nicht vergessen : Praktisch für Spielekäufe und Kataloge

Fazit

Die SPIEL 2025 in Essen ist mehr als nur eine Spielemesse – sie ist das Herzstück der analogen Spielewelt. Sie bringt Verlage, Spieler, Kreative und Neugierige zusammen und sorgt dafür, dass Brettspiele weiter einen festen Platz in unserer Kultur behalten.

Ob Neuheiten entdecken, Lieblingsspiele ausprobieren oder einfach die besondere Atmosphäre aufsaugen – ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.

