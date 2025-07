Lugia & Ho-Oh in Pokémon TCG Pocket „Weisheit von Meer & Himmel“

Fans des digitalen Pokémon-Sammelkartenspiels dürfen sich freuen: Die The Pokémon Company-Gruppe hat heute die Veröffentlichung der neuen Erweiterung „Weisheit von Meer und Himmel“ für Pokémon TCG Pocket angekündigt. Die digitale Erweiterung erscheint am 30. Juli 2025 und bringt gleich zwei der beliebtesten Legendären Pokémon zurück: Lugia und Ho-Oh. Gleichzeitig erhält die App ein umfassendes Update der Tauschfunktion, das den Kartenhandel unter Spielern noch intuitiver gestalten soll.



Neue Pokémon-Erweiterung: Weisheit von Meer und Himmel

In der Erweiterung „Weisheit von Meer und Himmel“ treffen Trainer auf ikonische Pokémon aus der Johto-Region, die erstmals in Pokémon Gold und Silber eingeführt wurden. Neben den Starter-Pokémon Endivie, Feurigel und Karnimani feiern auch die legendären Wächter Lugia (Meereswächter) und Ho-Oh (Himmelswächter) ihr Debüt in Pokémon TCG Pocket.

Ein besonderes Highlight dieser Erweiterung: Erstmals gibt es Karten mit Attacken, die keine Energien benötigen. Diese Innovation erlaubt völlig neue Strategien beim Deckbau und verändert das Spielgefühl nachhaltig.

Ein erster Blick auf die Erweiterung kann im offiziellen Trailer auf dem YouTube-Kanal von Pokémon geworfen werden.

Pokémon TCG Pocket Update: Neue Tauschfunktion und Wunschlisten-Feature

Neben der neuen Karten-Erweiterung nimmt Pokémon TCG Pocket ein lang erwartetes Update an der Tauschfunktion vor. Ab dem 30. Juli 2025 um 06:00 Uhr gelten folgende Änderungen:

Wunschliste teilen

Spieler können künftig ihre Wunschliste mit bis zu 20 Karten anlegen.

anlegen. Bis zu drei Wunschkarten lassen sich auf dem eigenen Profil hervorheben – ideal, um gezielt nach bestimmten Karten zu tauschen.

Tauschsystem überarbeitet

Tausch-Marken werden abgeschafft .

. Stattdessen kommt die neue Währung Funkelstaub zum Einsatz, um Karten der Seltenheit ♦♦♦, ♦♦♦♦ und ★ zu tauschen.

und zu tauschen. Funkelstaub kann durch: abgeschlossene Missionen, doppelte Karten, und erreichte Erfolge im Spiel gesammelt werden.

Übrig gebliebene Tausch-Marken lassen sich im Ingame-Shop gegen Pack-Sanduhren (max. 60) oder Funkelstaub eintauschen.

Hinweis: Aufgrund der technischen Umstellung ist die Tauschfunktion vom 25. Juli um 06:00 Uhr bis zum 30. Juli um 05:59 Uhr (UTC) temporär deaktiviert.

Mehr Infos zu Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket

Die offizielle Website von Pokémon TCG Pocket hält weitere Details zur neuen Erweiterung, zukünftigen Updates und Spielmechaniken bereit.

