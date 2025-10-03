Neuheiten und Nachdrucke im Oktober 2025 bei altraverse

Der Oktober 2025 bei altraverse bietet eine Menge Lesestoff und auch etwas für’s Auge. Da wäre zum Beispiel das Artbook-Highlight des Monats mit Dark Souls – Designworks.

Oktober 2025 bei altraverse im Handel

Ab dem 07. Oktober als E-Book

Final Fantasy XIV – Chroniken des Lichts, Band 02 – € (D) 9,99

Ab dem 13. Oktober als E-Book

Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 15 – €(D) 3,99

Das Band der Unterwelt, Band 09 – €(D) 3,99

Dead Mount Death Play, Band 15 – €(D) 3,99

Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 08 – €(D) 3,99

Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 27 – €(D) 3,99

Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 02 – €(D) 3,99

Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 02 – €(D) 3,99

Mein Ritter ist kein Engel, Band 03 – €(D) 3,99

Nezumi – Willst du mit mir morden gehen?, Band 03 – €(D) 5,99

Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 09 – €(D) 3,99

Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 10 – €(D) 3,99

Die Nachdrucke

BJ Alex, Band 03 – € (D) 16,00 | (A) 16,40

Bound Rûnên, Einzelband – € (D) 20,00 | € (A) 20,50

DARK SOULS REDEMPTION, Band 01 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30

Das Band der Unterwelt, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Echt jetzt, Tamon?!, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Einfach Japanisch, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

Fullmetal Alchemist Ultra, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

GACHIAKUTA, Band 01-04 und Band 06-07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Lieb mich, ich bin die Böse!, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 17 und Band 20 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 16 und Band 18 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Light Novel, Band 16 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Shangri-La Frontier, Band 19 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Tokyo Aliens, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Wet Sand, Band 01 – € (D) 16,00 | (A) 16,40

Durch Verzögerung verschoben auf

November 2025: