Neuheiten und Nachdrucke im Oktober 2025 bei altraverse

Der Oktober 2025 bei altraverse bietet eine Menge Lesestoff und auch etwas für’s Auge. Da wäre zum Beispiel das Artbook-Highlight des Monats mit Dark Souls – Designworks.
Oktober 2025 bei altraverse im Handel
- [Mein*Star] – Etüde für Zwei, Roman – € (D) 16,00 | (A) 16,40
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 15 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Charon 78 Ultra, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- DARK SOULS Designworks, Artbook – € (D) 26,00 | € (A) 26,70
- Das Band der Unterwelt, Band 09 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Dead Mount Death Play, Band 15 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 08 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 27 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Die Kinder der Shiunji-Familie, Band 06 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Kemono Jihen – Gefährlichen Phänomenen auf der Spur, Band 22 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,30
- Mein verflucht heißer Ehemann, Band 04 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Light Novel, Band 22 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Nezumi – Willst du mit mir morden gehen?, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Re Cervin, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Sketch – Jedes Bild von dir, Band 03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Super Lovers, Band 18 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Wet Sand, Band 04 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 09 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 10 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
Ab dem 07. Oktober als E-Book
- Final Fantasy XIV – Chroniken des Lichts, Band 02 – € (D) 9,99
Ab dem 13. Oktober als E-Book
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 15 – €(D) 3,99
- Das Band der Unterwelt, Band 09 – €(D) 3,99
- Dead Mount Death Play, Band 15 – €(D) 3,99
- Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 08 – €(D) 3,99
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 27 – €(D) 3,99
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 02 – €(D) 3,99
- Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 02 – €(D) 3,99
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 03 – €(D) 3,99
- Nezumi – Willst du mit mir morden gehen?, Band 03 – €(D) 5,99
- Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 09 – €(D) 3,99
- Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 10 – €(D) 3,99
> Unsere Ecke für Mangas und Comics.
Die Nachdrucke
- BJ Alex, Band 03 – € (D) 16,00 | (A) 16,40
- Bound Rûnên, Einzelband – € (D) 20,00 | € (A) 20,50
- DARK SOULS REDEMPTION, Band 01 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Das Band der Unterwelt, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Einfach Japanisch, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Fullmetal Alchemist Ultra, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- GACHIAKUTA, Band 01-04 und Band 06-07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Lieb mich, ich bin die Böse!, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 17 und Band 20 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 16 und Band 18 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Light Novel, Band 16 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Shangri-La Frontier, Band 19 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Tokyo Aliens, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Wet Sand, Band 01 – € (D) 16,00 | (A) 16,40
Durch Verzögerung verschoben auf
November 2025:
- Charon 78, Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 04 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Cold – Die Kreatur Ultra, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Colette beschließt zu sterben, Band 20 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Band 20 mit Schuber – € (D) 15,00 | € (A) 15,40 – Abschlussband!
- Dada Adventure Double Pack, Band 01 & 02 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Dangerous Convenience Store, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40 – Abschlussband!
- Collectors Edition, Band 06 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90 – Abschlussband!
- Das Geheimnis von Scarecrow Ultra, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Dr. Mashiritos ultimative Manga-Tipps, Einzelband – € (D) 22,00 | € (A) 22,60
- Eislicht, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Elden Ring – Geschichten aus dem fernen Zwischenland, Band 01 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- GACHIAKUTA, Band 14 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- GALAXIAS, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Grimm City, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Juvelian – Vater, ich will diese Ehe nicht!, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40 – Abschlussband!
- Band 08 mit Schuber – € (D) 22,00 | € (A) 22,60 – Abschlussband!
- Krymsoul, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 05 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 16 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Collectors Edition, Band 08 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Schnee & Tinte, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Shangri-La Frontier, Band 21 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Solo Leveling, Band 14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Band 14 mit Acrylstandee – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40