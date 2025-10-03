Neuheiten und Nachdrucke im Oktober 2025 bei altraverse

Der Oktober 2025 bei altraverse bietet eine Menge Lesestoff und auch etwas für’s Auge. Da wäre zum Beispiel das Artbook-Highlight des Monats mit Dark Souls – Designworks.

Oktober 2025 bei altraverse im Handel

Ab dem 07. Oktober als E-Book

  • Final Fantasy XIV – Chroniken des Lichts, Band 02 – € (D) 9,99

Ab dem 13. Oktober als E-Book

  • Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 15 – €(D) 3,99
  • Das Band der Unterwelt, Band 09 – €(D) 3,99
  • Dead Mount Death Play, Band 15 – €(D) 3,99
  • Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 08 – €(D) 3,99
  • Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 27 – €(D) 3,99
  • Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 02 – €(D) 3,99
  • Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 02 – €(D) 3,99
  • Mein Ritter ist kein Engel, Band 03 – €(D) 3,99
  • Nezumi – Willst du mit mir morden gehen?, Band 03 – €(D) 5,99
  • Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 09 – €(D) 3,99
  • Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 10 – €(D) 3,99

Die Nachdrucke

  • BJ Alex, Band 03 – € (D) 16,00 | (A) 16,40
  • Bound Rûnên, Einzelband – € (D) 20,00 | € (A) 20,50
  • DARK SOULS REDEMPTION, Band 01 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
  • Das Band der Unterwelt, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Echt jetzt, Tamon?!, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Einfach Japanisch, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
  • Fullmetal Alchemist Ultra, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • GACHIAKUTA, Band 01-04 und Band 06-07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Lieb mich, ich bin die Böse!, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 17 und Band 20 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 16 und Band 18 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Light Novel, Band 16 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
  • Shangri-La Frontier, Band 19 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Tokyo Aliens, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Wet Sand, Band 01 – € (D) 16,00 | (A) 16,40

Durch Verzögerung verschoben auf

November 2025:

  • ​​​​​​Charon 78, Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Collectors Edition, Band 04 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • Cold – Die Kreatur Ultra, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Colette beschließt zu sterben, Band 20 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
  • Band 20 mit Schuber – € (D) 15,00 | € (A) 15,40 – Abschlussband!
  • Dada Adventure Double Pack, Band 01 & 02 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
  • Dangerous Convenience Store, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40 – Abschlussband!
  • Collectors Edition, Band 06 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90 – Abschlussband!
  • Das Geheimnis von Scarecrow Ultra, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Dr. Mashiritos ultimative Manga-Tipps, Einzelband – € (D) 22,00 | € (A) 22,60
  • Eislicht, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Elden Ring – Geschichten aus dem fernen Zwischenland, Band 01 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
  • GACHIAKUTA, Band 14 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • GALAXIAS, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Grimm City, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
  • Juvelian – Vater, ich will diese Ehe nicht!, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40 – Abschlussband!
  • Band 08 mit Schuber – € (D) 22,00 | € (A) 22,60 – Abschlussband!
  • Krymsoul, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 05 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 16 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
  • Collectors Edition, Band 08 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01  – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
  • Schnee & Tinte, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
  • Shangri-La Frontier, Band 21 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Solo Leveling, Band 14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Band 14 mit Acrylstandee – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
  • The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40