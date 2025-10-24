In Counter-Strike boomte einst das Geschäft mit den Skins für Waffen, Avatare, Sticker und weitere optische Dinge zum Beeindrucken. Meist waren es rot oder gold wertige Gegenstände aus den Kisten. Die Zeiten für Skins in Dubai Preisklassen sind nun vorbei.

Skins und ihren Wert erklärt

Viele Waffenskins sind heiß begehrt, entweder weil sie selten sind oder ein besonderes „Pattern“ haben. Das bedeutet, dass die Waffe bemalt ist mit einer bestimmten Stelle eines Musters mit Farbverlauf. Das beste Beispiel dafür dürfte die AK-47 sein in Case Hardened mit der Pattern-Nummer 661. Die sorgt dafür, dass der obere Teil der Waffe im schönen himmelblau schimmert und der untere Teil vergoldet ist. Ein echter Flex eben. Die Waffe wechselte schon für 1,5 Millionen US-Dollar den Besitzer.

Auch farblich passende Messerskins und Handschuhe sind natürlich gefragt. Die bekam man vor kurzem noch nur mit sehr viel Glück aus Kisten. Alle 2.000 Kisten sollte prozentual ein goldener Drop kommen und dann muss man noch Glück haben gewünschten Skin zu kriegen. Zudem kostet ein Schlüssel über 2 Euro und die Kisten unterscheiden sich auch zwischen paar Cents (aktuelle) und 10 Euro (ältere). An der Stelle könnt ihr hochrechnen.

Millionen Dollar Verlust und einfach weg

Selbstverständlich sorgte dies für den Boom der Skin-Käufe und die Preise der seltenen Schmuckstücke. Viele haben damit ein Vermögen aufgebaut und auch externe Plattformen, die zwischen Käufer und Verkäufer vermitteln und sich weniger abzwacken als Steam mit ihren 3% auf dem Steam Markt. Damit ist nun endgültig Schluss. Den jetzt können auch rote (Wertigkeit) Skins in goldene Skins hochgestuft werden. Dadurch sind Skins, welche einst paar Tausend Dollar wert waren nur noch paar hundert wert und die Mittelschicht kann sich inzwischen auch schöne Skins leisten. Für die hunderttausend Sammler da draußen ist dies jedoch ein herber Verlust, der in die Millionen Schäden geht. Lasst die Finger von NFTs und Glücksspiel!