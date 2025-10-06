Counter Strike 2 Transit verschwindet aus Map Pool

Einige dürften es schon mitbekommen haben, dass gestern die Karte Transit aus dem Map Pool von Valve aus Counter Strike 2 entfernt wurde. Grund dafür ist jedoch nicht der Name.

Counter Strike 2 Map Transit entfernt

Grund für den Rauswurf ist ein Easter Egg, welchen man nur über ein ‚console_command‘ erreichen kann. Der Ort mit dem versteckten Easter Egg ist im gewöhnlichen Spielbetrieb nicht zu erreichen. Das Problem ist eine rassistische Beleidigung mit dem Buchstaben N.

Des Weiteren stößt man auf ein Poster, auf welchem eine Katze abgebildet ist. Das Foto der Katze ist nur leider das Cover des Spieles Stray. Da auf dem Poster noch zu lesen ist, dass sie gerne auf Dächer klettert, ist die Sache eindeutig. Im Spiel Stray steuert der Spieler sich selbst als Katze hauptsächlich über Dächer.

Die Karte ist mittlerweile nur noch über den Workshop in der bereinigten Version verfügbar. CS2 ist kostenlos auf Steam spielbar.

Bildquelle: Media Assets BlueTwelve Studio