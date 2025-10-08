Game Pass Oktober 2025 – Wo Schatten sind …

Mit dem Xbox Game Pass Oktober 2025 stehen euch neben einer Preiserhöhung auch einige Spiele zur Verfügung. Für den vollen Umfang ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich. Ach ja, … da sind auch Ninjas!
Xbox Game Pass Oktober 2025
Jetzt verfügbar:
- Supermarket Simulator (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Hogwarts Legacy (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Little Rocket Lab (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 09. Oktober:
- Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 14. Oktober:
- The Casting of Frank Stone (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 15. Oktober:
- Ball x Pit (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Grinch: Weihnachtsabenteuer (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Eternal Strands (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Nun enthalten im Game Pass Premium
- He Is Coming (Game Preview) (PC)
Nun enthalten im Game Pass Premium
- Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Nun enthalten im Game Pass Premium
Ab 16. Oktober:
- Pax Dei (PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ab 17. Oktober:
- Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 21. Oktober:
- Evil West (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Oktober:
Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.
- Cocoon (Cloud, Konsole, PC)
- Core Keeper (Cloud, Konsole, PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed (Cloud, Konsole, PC)
DLCs und Updates
- Dead by Daylight: Sinister Grace – Jetzt verfügbar
Die Haut reißt. Der Kopf erhebt sich. Die Jagd beginnt. In Dead by Daylight: Sinister Grace übernehmt ihr die Rolle des Krasue, der von unstillbarem Hunger gezeichnet und einer furchterregenden Kreatur verflucht ist. Die blutige Geschichte des Krasue handelt von einer missglückten Ambition.
- Diablo IV: Season of Infernal Chaos – Jetzt verfügbar
Season 10 hebt das Gameplay auf ein chaotisches Niveau. Mit Updates, die zum Experimentieren mit Builds und zum Erlernen mächtiger Chaos-Rüstungsunikate und tödlicher, klassenbezogener Chaos-Perks einladen. Das Chaos setzt sich auch im Endgame fort. Mit überarbeiteten Höllenhorden, die nun von neuen, unerbittlichen Chaoswellen überrollt werden.
- FBC: Firebreak – Breakpoint Update – Jetzt verfügbar
Breakpoint, das erste kostenlose Major-Update, enthält umfassende systemische Optimierungen, neue Inhalte und Verbesserungen für das Gameplay – alle mit dem Ziel, FBC: Firebreak unterhaltsamer, abwechslungsreicher und noch spannender zu machen.
- Grounded 2: Hairy and Scary Update – Jetzt verfügbar
Das neueste Update für Grounded 2 bringt AXL, eine riesige Tarantel mit sich und sie hat ein neues Rüstungsset sowie neue Waffen Deko-Artikel im Gepäck. Optimiert eure Ausrüstung mit neuen Gegenständen und werdet über die optimierte BUILD.M-Oberfläche noch einfacher kreativ. Seid ihr bereit, AXL in einem Buggy zu begegnen?
- Age of Empires II: DE – Chronicles: Alexander der Große – 14. Oktober
Jetzt vorbestellen und 15 Prozent sparen. Tretet in die Fußstapfen des größten Eroberers der Geschichte und erlebt das nächste Kapitel der beliebten Chronicles-Saga. Die storybasierte Kampagne, die vom Leben Alexanders handelt, liefert drei neue Zivilisationen, anpassbare Armeen und eine völlig neue Handlung.
Xbox Game Pass Ultimate Vorteile
Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten. Ihr könnt auch die Xbox App auf Windows-PC oder die Xbox Game Pass Mobile App nutzen.
- Valorant: Spiele den neuen Agenten Veto (Konsole, PC) – Jetzt verfügbar
Durchkreuzt die Pläne eurer Gegner und führt jeden Kampf nach euren Bedingungen. Mit Veto, dem neuesten Sentinel aus dem Senegal, dessen Radivore-Mutation die Fähigkeiten der Gegner neutralisiert und blockiert.
- Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 4 (Cloud, Konsole, PC) – 15. Oktober
Sichert euch ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone. Dieses Paket enthält Operator-Skins, Waffen-Blaupausen, Emotes, Waffen-Charms und viele weitere Items, die ihr in beiden Spielen verwenden könnt.
Offizieller Story Trailer zu Ninja Gaiden 4.
