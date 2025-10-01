Game Pass – Upgrades und Preiserhöhung bei Xbox und PC

Xbox kündigte heute in einer Mitteilung an, dass die Game Pass Modelle ein Upgrade bekommen. Inwiefern sich etwas verändern wird, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Eines ist jedoch sicher, am Preis schraubte Xbox ordentlich.

Änderungen am Game Pass

Jeder Plan enthält erweiterte Spielbibliotheken, darunter PC-Titel, unbegrenztes Cloud-Gaming, In-Game-Vorteile (einschließlich Riot Games-Titel) und ein überarbeitetes Rewards with Xbox Erlebnis. Für Xbox Game Pass Ultimate Mitglieder führt Xbox das bisher umfangreichste Upgrade ein, welches mehr Spiele direkt zum Launch als je zuvor mitbringt. Außerdem zum ersten Mal Fortnite Crew und Ubisoft+ Classics inkludiert, verbesserte Xbox Cloud Gaming-Streaming-Qualität mit bis zu 1440p und vieles mehr umfasst.

Der Gaming-Riese freut sich bekannt geben zu können, dass Cloud Gaming offiziell die „Beta“-Phase verlassen hat. Dies hat ein flüssigeres Gameplay und schnelleres Erlebnis zufolge. Ab heute können ausschließlich Ultimate Abonnenten die beste Streaming-Qualität trotz kürzester Wartezeiten genießen.

Preis der Mitgliedschaften

Mit den neuesten Upgrades liegt der Preis für Ultimate jetzt bei 26,99 Euro pro Monat. Der erweiterte Katalog, die neuen Partner-Vorteile und das verbesserte Cloud-Gaming-Erlebnis sollen den Preis rechtfertigen. Standard-Mitglieder erhalten ein Upgrade auf Premium, welches weiterhin 12,99 Euro pro Monat kostet. Hinzu kommt ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis mit mehr als 200 Spielen und Zugang zu neuen Xbox-Titeln innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung bietet. Das Modell ist besonders für Spieler geeignet, die sich Flexibilität wünschen. Core-Mitglieder erhalten ein Upgrade auf den Namen Essential, das 8,99 Euro pro Monat kostet. Essential bietet eine kuratierte Bibliothek mit mehr als 50 Titeln, Online-Multiplayer und Cloud-Gaming für diejenigen, die sofort mit dem Spielen beginnen möchten.

Video zum Game Pass Upgrade auf dem Xbox Kanal.