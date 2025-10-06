Die Jagd beginnt: Neuer Trailer und Poster zu Predator: Badlands veröffentlicht

Mit Predator: Badlands kehrt eines der legendärsten Sci-Fi-Franchises überhaupt auf die große Leinwand zurück. Regisseur Dan Trachtenberg (Prey, 10 Cloverfield Lane) führt erneut Regie und präsentiert eine völlig neue Perspektive auf das bekannte Universum. Der Film startet am 6. November 2025 in den deutschen Kinos.

Ein neuer Blick auf die Predator-Legende

In Predator: Badlands verschlägt es das Publikum in die ferne Zukunft. Auf einen abgelegenen Planeten, wo ein junger, von seinem Clan verstoßener Predator (gespielt von Dimitrius Schuster-Koloamatangi) auf die menschliche Überlebenskünstlerin Thia (Elle Fanning) trifft. Zwischen den beiden entsteht eine unerwartete Allianz. Während sie sich auf eine gefährliche Reise begeben, auf der Suche nach dem ultimativen Gegner.

Der Film verspricht, das Predator-Universum neu zu definieren und gleichzeitig den brutalen Überlebenskampf, die Spannung und das Jagdmotiv, die die Reihe so ikonisch gemacht haben, auf eine neue erzählerische Ebene zu heben. Neben Regisseur Dan Trachtenberg gehören John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt und Brent O’Connor zu den Produzenten. Trachtenberg hatte bereits mit Prey (2022) dem Franchise neues Leben eingehaucht und wurde für seinen atmosphärischen Stil und seine Charaktertiefe hochgelobt.

Neuer Trailer und Poster von Predator: Badlands veröffentlicht

Der frisch veröffentlichte Trailer bietet einen ersten intensiven Blick auf die neue Welt von Predator: Badlands. Düster, gefährlich und visuell beeindruckend. Auch das offizielle Kinoposter wurde enthüllt und zeigt den neuen Predator in einer imposanten Pose, die klarstellt. Die Jagd ist wieder eröffnet.