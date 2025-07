Predator: Badlands holt das Kult-Franchise wieder ins Kino

Mit Predator: Badlands bringt 20th Century Studios das legendäre Sci-Fi-Franchise auf die große Leinwand zurück und das in einer völlig neuen Kulisse. Der Film startet am 6. November 2025 in den deutschen Kinos und verspricht eine bildgewaltige, emotionale wie actiongeladene Fortsetzung der ikonischen Reihe.

Frisches Setting, neue Perspektive

In Predator: Badlands verschlägt es die Zuschauenden in eine düstere Zukunft auf einen abgelegenen Planeten. Dort trifft der junge Predator (gespielt von Dimitrius Schuster-Koloamatangi), der von seinem eigenen Clan verstoßen wurde, auf die mutige Überlebenskünstlerin Thia, dargestellt von Elle Fanning. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ungewöhnliche Allianz. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise durch eine feindliche Welt voller Bedrohungen. Auf der Suche nach dem ultimativen Gegner.

Der Predator mit Herz und Klingen

Ungewöhnlich für die Reihe rückt diesmal nicht der Mensch, sondern ein junger Predator ins Zentrum der Handlung. Regisseur Dan Trachtenberg (Prey, 10 Cloverfield Lane) verleiht der Geschichte einen frischen Ton und eine neue emotionale Tiefe. Ohne auf die markanten Elemente der Reihe zu verzichten. Tödliche Kämpfe, brutale Technik, harsche Umgebungen und natürlich der ständige Kampf ums Überleben.

Die Produktion des Films lag in den Händen von John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt und Brent O’Connor. Der Cast wird angeführt von Elle Fanning, die bereits in Serien wie The Great brillierte. Und Dimitrius Schuster-Koloamatangi, der mit dieser Rolle in ein größeres Rampenlicht tritt. Der erste Trailer zu Predator: Badlands gibt bereits einen intensiven Vorgeschmack auf das, was Fans erwarten dürfen. Stimmungsvolle Bilder, beeindruckende Actionsequenzen, eindrucksvolle Schauplätze und eine Prise Menschlichkeit inmitten einer grausamen Welt. Mit Predator: Badlands erhält das „Predator“-Franchise nicht nur ein neues Kapitel, sondern auch eine spürbare Frischzellenkur. Sci-Fi-Fans dürfen sich auf eine unerwartete Geschichte über Ausgestoßene, Verbündete und das Überwinden von Grenzen freuen. Atmosphärisch inszeniert, hochkarätig besetzt und ab 6. November 2025 exklusiv im Kino zu sehen.