Bleach: Soul Resonance – Neuer Action-RPG startet weltweit

Für das Action-RPG Bleach: Soul Resonance schließen sich Crunchyroll und A PLUS JAPAN zusammen, um die englische Version weltweit (Asien ausgenommen) zu veröffentlichen! Schwingt die Klinge eurer Seele, wenn dieses brandneue Action-RPG, das auf der Anime-Serie Bleach basiert, noch in diesem Jahr erscheint. Die Vorregistrierung ist ab sofort im App Store und bei Google Play möglich.

Offizielle Details zu Bleach: Soul Resonance

Taucht ein in ein storybasiertes Erlebnis, das seinen mitreißenden Erzählungen der Vorlage treu bleibt. Betretet die Soul Society, spürt die Leidenschaft und Dramatik, wenn ihr euer Bankai mit den Fingerspitzen entfesselt und mit dem Zanpakutō an eurer Seite kämpft.

Immersive Story – eine Adaption mit Herzblut: Taucht ein in eine immersive Story, die euch mitten in die actiongeladene Welt von Bleach versetzt! Jeder Zusammenstoß, jeder Kampf, jede Geschichte und jede ikonische Zeile wurde mit Liebe zum Detail umgesetzt, damit ihr dem Shinigami von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen könnt.

Taucht ein in eine immersive Story, die euch mitten in die actiongeladene Welt von Bleach versetzt! Jeder Zusammenstoß, jeder Kampf, jede Geschichte und jede ikonische Zeile wurde mit Liebe zum Detail umgesetzt, damit ihr dem Shinigami von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen könnt. Innovatives Schwertkampf-Gameplay – Der Sieg entscheidet sich in einem Augenblick: Kämpft Seite an Seite mit eurem Zanpakutō! Wohin sich auch eure Finger bewegen, folgt euch die Klinge. Erlebt ein innovatives Schwertkampf-Gameplay, das euch den ultimativen Nervenkitzel im Gefecht liefert! Jedes Zanpakutō bietet ein einzigartiges Feedback. Jeder Hieb fühlt sich real an und soll euch mitten ins Gefecht versetzen.

Kämpft Seite an Seite mit eurem Zanpakutō! Wohin sich auch eure Finger bewegen, folgt euch die Klinge. Erlebt ein innovatives Schwertkampf-Gameplay, das euch den ultimativen Nervenkitzel im Gefecht liefert! Jedes Zanpakutō bietet ein einzigartiges Feedback. Jeder Hieb fühlt sich real an und soll euch mitten ins Gefecht versetzen. Nahtloser Charakterwechsel – synergetische Kombos: Erzielt den Sieg durch Verbündete, meistert eure Fähigkeiten, stellt vielseitige Aufstellungen zusammen, um das Geschehen nach eurem Willen zu formen und unerbittlichen Schaden anzurichten. Wechselt nahtlos zwischen den Charakteren und entfesselt Kombis. Erlebt eine multidimensionale Weiterentwicklung des Kampfes! Schreitet und kämpft Seite an Seite mit Kameraden in einem Schlachtfeld, das von Klingen beherrscht wird!

Erzielt den Sieg durch Verbündete, meistert eure Fähigkeiten, stellt vielseitige Aufstellungen zusammen, um das Geschehen nach eurem Willen zu formen und unerbittlichen Schaden anzurichten. Wechselt nahtlos zwischen den Charakteren und entfesselt Kombis. Erlebt eine multidimensionale Weiterentwicklung des Kampfes! Schreitet und kämpft Seite an Seite mit Kameraden in einem Schlachtfeld, das von Klingen beherrscht wird! Zum Schutze vereint – Sammle legendäre Charaktere: Mit einer Garantie von 80 Ziehungen, erhaltet ihr eure Lieblingscharaktere. Mit vertrauenswürdigen Verbündeten und Teamkameraden an eurer Seite könnt ihr euer Schwert im heiligen Namen des Schutzes erheben!

> Unsere Artikel zum Anime.

Trailer zu Bleach: Soul Resonance.