Venom 1 – Wer ist Venom – Comic Review

Venom 1 – Wer ist Venom Inhaltsangabe: „Beim Prozess der Superschurkin Madame Masque halten sich auch Bürgermeister Luke Cage, Journalist Robbie Robertson und Heldenfreund Rick Jones im Gericht auf. Als ein Schurke der Organisation AIM für Chaos sorgt, stellt sich ihm ein neuer Venom entgegen. Doch wer hat sich mit dem Symbionten verbunden? Cage? Jones? Robertson? Masque? Ex-Venom Dylan Brock, der bei Mary Jane Watson auf der Couch pennt, ist wild entschlossen, es herauszufinden.“

Autor: Al Ewing

Zeichner: Carlos Gómez

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (02.09.2025)

Preis: 16,00 Euro

Ausstattung: Cover-Gallery und Marvel Symbiosen

Über Venom 1 – Wer ist Venom

Der Sammelband enthält die Comic Ausgaben All-New Venom 1 bis 5, welche zwischen Februar 2025 und Juni 2025 veröffentlicht wurden. Damit ist es eine ganz frisch abgeschlossene Reihe in einem Sammelband. Es ist ein weiteres Projekt von Autor Al Ewing, der schon zuletzt für Venom War verantwortlich war. Review dazu findet ihr unten. An seiner Seite Carlos Gómez mit Erfahrung durch Spider-Man und Fantastic Four. Seinen Zeichenstil könnte ich Figurbetont beschreiben mit starken Close-ups und Reflexionen auf Haut und Kleidung. Das Band 1 beinhaltet obendrein eine Seite zu den auftauchenden Helden und ein paar Seiten mit Covern und Variants.

Venom 1 – Wer ist Venom erzählt die Geschichte eines Prozesses gegen Madame Masque. Es handelt sich dabei sogar um ein live Medienspektakel, dem auch der Bürgermeister Luke Cage, Sidekick Rick Jones und Daily Bugle Journalist Robertson beiwohnen. Die Organisation AIM unterbricht das Gericht mit einer Menge Chaos und ein neuer Venom taucht auf. Da in dieser Zeit alle 4 Hauptakteure der Geschichte in der Zeit verschwinden, sind alle verdächtig, der neue Wirt des Symbionten zu sein.

Unterdessen ist Dylan Brock, ehemaliger Prinz in Schwarz, nach den Geschehnissen von Venom War bei Mary Jane Watson untergekommen. Sie selbst sorgt nun als Heldin Jackpot für Frieden in der Nachbarschaft. Dylan spielt Detektiv und hat seine eigene Liste an Verdächtigen. Außerdem möchte er seine Verknüpfung zu der Symbiose wieder zurück. Der neue außerirdische Retter jagt nämlich zum einen Madame Masque, als auch die AIM Organisation und vereinzelte kleine Banden von Kriminellen.

Wer steckt unter dem neuen Anzug? Ein unzerstörbarer Held aus Harlem oder vielleicht Superbösewicht Madame Masque?

> Review zu Venom War.

Eindruck

Wer ist Venom führt die Geschichte von Venom War fort, nachdem sich die Stadt erst gerade erholt hat. Ein Zwischenfall während eines Gerichtsprozesses bringt einen neuen Venom ins Spiel, welcher neue Fähigkeiten dank seines Wirtes hat und neue Farben mit sich bringt. Nebenbei werden Symbionten untersucht und nach einer Lösung, die „Schädlinge“ loszuwerden. Einiges klingt sogar beängstigend aktuell. Denn auch die Abschiebung des Problems auf andere Planeten steht als Idee im Raum.

Neue Gangs von Möchtegern Kriminellen oder Helden werden angeheuert, um den neuen Symbionten zu schnappen und zu identifizieren. Ich denke aber nicht, dass sie außerhalb dieser Venom Reihe eine Zukunft bei Marvel haben. Viel erstaunlicher finde ich es, dass es bei denen noch nicht angekommen ist, dass man sich nicht mit namensgebenden Antihelden anlegen sollte, aber sie versuchen es trotzdem. Auch Einsatzkräfte im Auftrag des Bürgermeisters, der selbst als Verdächtiger infrage kommt.

Tatsächlich kann nur einer zwischen den Fronten helfen. Flash Thompson, der Anti-Venom. Er ist schließlich der einzige, der die Symbione aus einer anderen Welt menschlich und mit Respekt behandelt. Es kommen also einige Handlungsstränge zusammen und eine bunte Mischung von Marvel Figuren.

Fazit

Venom 1 – Wer ist Venom ist mit seinen 120 Seiten ein willkommener Happen für zwischendurch. Ein wildes Abenteuer, welches unglaublich viele unterschiedliche Figuren gegeneinander aufspielt oder gegebenenfalls zusammenführt. Die Symbionten sind wieder stark gezeichnet und gerade zum Ende hin, gibt es ein Vape Ähnliches Farbspektakel in Rosa, Lila, Blau und mehr Tönen in diese Richtung. Ärgerlich ist nur, das Toxin eine derart dunkle Sprechblase hat, dass sie am Abend nur schwer zu lesen ist, wegen seines schwarzen Textes. Es ist kein Problem mit diesem Comic, den Quereinstieg zu wagen. Vor allem, wenn man beispielsweise Luke Cage Fan ist, da er auch eine präsente Rolle spielt. Jedoch ist es hilfreich zumindest Venom War gelesen zu haben. Die Ereignisse mit Carnage, Anti-Venom oder Red Hulk kommen nur am Rande zur Sprache. Dieses kurze fünfteilige Abenteuer hält außerdem einige Überraschungen bereit.

Venom 1 – Wer ist Venom vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 16,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.