Venom War – Comic Review

Das Heft Venom War hat keine Inhaltsangabe.

Autor: Al Ewing

Zeichner: Iban Coello, Carlos Nieto

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (29.04.2025)

Preis: 5,99 Euro

Ausstattung: Bonusseite, Venom Profile, Vorschau

Über Venom War

Venom War ist eine neue Reihe von Top-Autor Al Ewing, der schon länger die Symbionten betreut. Dazu gehören Absolute Carnage und King in Black. Zuletzt auch am Band Carnage 2. An seiner Seite für das Auge sind Iban Coello und Carlos Nieto beteiligt. Coello dürfte auch bekannt sein durch diverse Venom Comics und Alien. Ebenso Carlos Nieto, welcher zusätzlich an Daredevil 2023 mitwirkte.

Venom War ist das neue Symbionten-Event. Hierzu zählen die kommenden 3 Ausgaben, zwei Sonderbände und Erbe des Königs 7. Al Ewing hat das Projekt Venom schon länger fest in der Hand mit Absolute Carnage und King in Black. Teil des Hefts ist auch eine Mini-Story Venom Horse.

Eddie Brock ist mittlerweile der König in Schwarz und führt seine Gruppe an Symbionten an. Zu ihnen zählen Tyro, Wilde und Bedlam. Durch ein Portal trifft er und seine Gang in unsere Welt und Zeit, da er auf der Suche nach einem weiteren Symbionten Mitglied ist. In einer Wrestling Arena vor etlichen Zeugen und Kameras wird dieser auch ausgerufen. Eddie ist im Glauben, dass sein Sohn Dylan immer noch mit unser bekanntem Venom verbunden ist. Doch die haben sich schon lange getrennt und Dylan hat ein neues Team. Venom möchte sich nämlich nicht mehr verbinden, da er nur Zerstörung anrichtet.

Der Krieg der Venom-Varianten hat begonnen. Eine wilde Schlacht der Venoms beginnt und das Ziel ist der Symbiont von Dylan Brock.

> Blood Hunt Sonderband Review.

Eindruck

Der Comic kommt in dem Format 17×26 daher. Aufgrund seiner 40 Seiten und den vielen Figuren bleibt wenig Präsenz alle kennenzulernen und zu verstehen, wohin sich die Geschichte entwickelt. Außer man hat Zugriff auf die US-Comics, da das Event letztes Jahr schon anlief. Ein paar Worte könnte ich dennoch über den Comic verlieren.

Von Beginn an bekommen wir eine Menge Symbionten zu sehen. Der zukünftige Sohn von Eddie hat schon etwas von Cable durch die ganze Ausrüstung und der Hinsicht, dass er durch die Zeit gereist ist. Die Illustration ist brachial gezeichnet, sobald es zum Kampf kommt und Peter Parker hat eine realistische und stark ausgeprägte Muskulatur.

Venom ist geplagt von den ganzen Zerstörungen und Schmerz, den er angerichtet hat und scheint geläutert. Er möchte sich nicht mehr mit anderen verbinden, da er sich als böse sieht. Das ist natürlich quatsch, den auch Peter Parker erinnert sich an seine jüngsten heldenhaften Taten und das ihm die Menschen und die Welt doch wichtig ist.

Fazit

Mit diesem Event bekommt man eine solide Popcorn-Unterhaltung und coole Kämpfe in feinster Wrestling Manier. Hinzu kommt das üblich Schräge, das Venom von sich aus mitbringt, nur diesmal mit etwas mehr Gefühl.

Venom War vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 5,99 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bildquelle: © Iban Coello, Carlos Nieto, Panini