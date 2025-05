Nightwing Band 3 – Waisenkinder – Comic Review

Nightwing Band 3 – Waisenkinder Inhaltsangabe: „Der Serienkiller Heartless ist zuzeit Nightwings größter Feind in Blüdhaven. Doch scheinbar hat der Killer die Stadt gewechselt, um in Gotham City weiter zu morden. Daher ermitteln Dick Grayson und sein Mentor Batman nach langer Zeit wieder gemeinsam, was viele Erinnerungen in ihnen Weckt! Außerdem feiert Dick Geburtstag: mit seiner großen Liebe Barbara Gordon, den Robins – und einem Überraschungsgast! Doch zuvor trifft er noch auf seine Ex, die Piratin Bea Bennett…“

Autor: Will Conrad, Marv Wolfmann, Tom Taylor

Zeichner: Bruno Redondo, Francesco Francavilla, Sam Basri, Travis Moore

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (06.05.2025)

Preis: 20,00 Euro

Ausstattung: Rückblick, Full-Page Variants und Cover Galerie, Das Kreativ-Team

Über Nightwing Band 3 – Waisenkinder

Der dritte Band enthält die Ausgaben Nightwing 111 bis 113 samt ihrer Kurzgeschichten, welche veröffentlicht wurden zwischen April 2024 und Juni 2024. Geschrieben von Eisner Award Träger Tom Taylor, der einiges an Nightwing Erfahrung auf dem Buckel hat. Außerdem im Sammelband enthalten, ein Annual Ohne Titel zu Bea Bennett. Geschrieben und gezeichnet von Travis Moore. Er war unter anderem beteiligt an Batman: Die Vorgeschichte zur Hochzeit und andere Fables-Ableger.

Nightwing Band 3 – Waisenkinder erzählt von einem Mord, dessen Handschrift Heartless trägt und unseren Helden von Blüdhaven nach Gotham City führt. Bei seinen Ermittlungen wird er unterstützt von seinem Ziehvater und ehemaligen Ausbilder Batman. Das Opfer gehörte zu einem mächtigen Konzern und den „herzzerreißenden“ Mord musste dessen Sohn mitangesehen. Es handelt sich dabei um ein kleines Kind und Nightwing sieht sich selbst in ihm wieder. Dick Grayson hat schließlich auch seine Eltern vor seinen Augen verloren und wurde zur Waise. Der kleine Junge hat immerhin noch seinen Onkel, der ein wenig zu sehr auf das Erbe des Konzerns scharf ist.

Das Annual zu Bea Bennett bietet eine umfangreiche Story zu ihrer Entstehung. Zuvor trug sie einen anderen Namen und fuhr mit ihrer Mutter auf einem Schiff. Ein Anschlag ließ das Schiff mit ihrer Mutter untergehen und nur sie überlebte. Fortan lebte sie ein Leben als Kämpferin und Agentin. Natürlich auch um herauszufinden, wer hinter dem Mord ihrer Mutter steckt, aber wie es halt so ist bei Agenten, wird auch ein doppeltes und dreifaches Spiel gespielt. Eine Mission führt sie schließlich zu Dick, der damals noch Amnesie hatte und sich Ric nannte.

Ein Trittbrettfahrer lässt es wie einen Mord von Heartless aussehen und macht ein Kind zur Waise. Zeitgleich bekommen Nightwing und Barbara den Schlüssel zur Stadt verliehen.

Eindruck

Nightwing Band 3 – Waisenkinder ist zu sehen, dass Nightwing diese Mission nahegeht, selbst Batman sieht das. Dick Graysons innere Wut ist auch seine größte Stärke. Diesmal bekommen wir mehr Detektiv Arbeit, dabei hilft auch Oracle alias Barbara Gordon. Alle wichtigen Figuren bekommen hierdurch genügend Raum auf den Seiten. Sogar Bae, der kurzzeitigen Freundin von Dick, als dieser sein Gedächtnis verlor. Batman und Nightwing ermitteln nach langer Zeit mal wieder zusammen und das ist schön zu sehen. Die Chemie zwischen den beiden ist etwas Besonderes. Außerdem macht sich Batman immer noch Sorgen um seinen Schützling, vor allem als er von Dicks neuer Angst erfährt, die immer schlimmer wird.

Der Annual Comic handelt von Bae, der Piratin und wie sie zu dem Leben kam, welches sie jetzt führt. Es ist zudem ziemlich umfangreich und nimmt fast die Hälfte des Bandes ein. Darüber hinaus ist es gut erzählt und man bleibt automatisch bis zum Ende am Ball. Als zusammengeführte Handlung sind auch die Bonusseiten von einst Nightwing 111 bis 113 dabei. Erstere hat was von John Sinclair sowohl Story als auch Zeichenstil. Der Zweite ist schon moderner und zeigt Dick Grayson auf einer zeitlich knappen Rettungsmission ohne Balloons.

Tom Taylor ist an allen Kapiteln der Nightwing Hauptreihe beteiligt. Jedoch wechseln die Zeichner und Fachleute für die Tusche. Die Stile haben großen Wiedererkennungswert. Es sind Anzeichen da, wer bereits an Batman Projekten beteiligt war und wer spezialisiert ist für den Flair der Teen Titans Comics. Wie auch in den letzten Ausgaben der Reihe bekommen wir ein ganzes Team an Autoren, Zeichnern, Koloristen und mehr, was diese Sammelbänder so abwechslungsreich macht.

Fazit

Nightwing Band 3 – Waisenkinder macht Spaß durch den investigativen Aspekt, es wird quasi einem Schatten von Heartless hinterhergejagt. Die Vorgeschichte von Bae performt gut und etabliert zugleich eine neue Figur in den Agenten Unternehmen Checkmate. Eine mittelalterliche Geschichte im Retrostil und Fullprints unseres Helden runden den Comic ab. Wiedereinmal eine starke Geschichte von Tom Taylor und selbst als dritter Band der Dawn Saga ein geeigneter Einstieg für zukünftige Fans.

Nightwing Band 3 – Waisenkinder vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 20,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Bruno Redondo, Francesco Francavilla, Sam Basri, Travis Moore, Panini