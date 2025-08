IEM 2025 Team Spirit: Triumph in Köln und Major-Comeback

Die Intel® Extreme Masters Cologne 2025 sind Geschichte und was für eine! In einem elektrisierenden Turnierverlauf sicherte sich Team Spirit die begehrte Trophäe der IEM Cologne 2025. Mit einem dominanten 3:0-Finalsieg gegen MOUZ krönte sich das osteuropäische Line-up zum Champion des prestigeträchtigen Counter-Strike-Turniers. Die LANXESS arena in Köln bebte unter dem Jubel von über 41.000 Fans vor Ort, während weltweit über eine Million Zuschauer den historischen Moment per Livestream verfolgten.

Doch das Highlight kam nicht allein: Im Rahmen der Siegerehrung verkündete die ESL FACEIT Group (EFG) offiziell, dass die IEM Cologne 2026 als Major zurückkehren wird, zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt! Vom 2. bis 21. Juni 2026 wird Köln erneut zum Nabel der E-Sport-Welt. Dieses Comeback markiert ein historisches Ereignis für die Counter-Strike-Community und unterstreicht die weltweite Bedeutung der IEM Cologne als Kultturnier im E-Sport-Kalender.

Der große Durchbruch: IEM 2025 Team Spirit dominiert das Feld

Die IEM 2025 Team Spirit-Story ist eine klassische Underdog-Erzählung mit märchenhaftem Ende. Noch 2024 war das Team in der Gruppenphase gescheitert, doch in diesem Jahr kämpfte sich das neu formierte Line-up mit Leidenschaft, Präzision und strategischem Feingefühl bis an die Spitze. Vor allem Starspieler Danil „donk“ Kryshkovets sorgte für Gänsehautmomente. „Nach dem enttäuschenden Top-16-Ergebnis 2024 war ich kurz davor, aufzugeben. Dass ich nur ein Jahr später dieses Turnier gewinne, ist für mich etwas ganz Besonderes und sehr emotional“, so donk nach dem Sieg.

Auf dem Weg zum Titel eliminierte Team Spirit unter anderem das Top-Team NAVI im Halbfinale. Im Finale gegen MOUZ, die ihrerseits Titelverteidiger Vitality aus dem Turnier warfen, ließ Spirit nichts anbrennen. Die 3:0-Serie zeigte eine dominante Leistung und bescherte dem Team nicht nur das Preisgeld von 1,25 Millionen US-Dollar, sondern auch ihren ersten ESL Grand Slam VI-Punkt.

Köln 2026: Das Major kehrt zurück

Noch größer wird das Event im kommenden Jahr. Die IEM Cologne 2026 wird als offizielles Major von Valve ausgerichtet. Ein Titel, der nur den wichtigsten Turnieren im Counter-Strike-Universum vorbehalten ist. Insgesamt 32 der besten Teams der Welt treten gegeneinander an. Die Playoffs finden an vier aufeinanderfolgenden Tagen in der LANXESS arena statt, mit über 50.000 erwarteten Zuschauern vor Ort und Millionen im Stream.

Marc Winther, Director Game Ecosystems bei EFG, betonte: „Die IEM Cologne hat sich als eine der wichtigsten Säulen im professionellen Counter-Strike-Wettkampf etabliert. Das Major nach zehn Jahren wieder nach Köln zu bringen, unterstreicht die globale Bedeutung dieses Events.“

Was kommt als Nächstes?

Nach dem IEM 2025 Team Spirit-Sieg richtet sich der Blick auf die kommenden Turniere: Die ESL Pro League Season 22 beginnt am 27. September online, gefolgt von der IEM Chengdu 2025 im November, inklusive Live-Event in China.

Ob Team Spirit auch dort glänzen kann? Die Chancen stehen gut, denn nach dem Coup in Köln gehört das Team endgültig zur Weltelite des CS2-E-Sports.

