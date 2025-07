LEC Summer Split 2025: Auf nach Madrid

Der LEC Summer Split 2025 steht in den Startlöchern und er verspricht nicht weniger als Drama, Spannung und Geschichte. Ab dem 2. August kämpfen die besten League of Legends-Teams der EMEA-Region nicht nur um den Titel, sondern vor allem um drei heiß begehrte Plätze bei den Worlds 2025. Der diesjährige Split ist die letzte Chance, sich auf der größten Bühne des Spiels zu beweisen. Und wo könnte das große Finale besser stattfinden als in der spanischen Hauptstadt Madrid, vom 26. bis 28. September?

LEC Summer Split 2025: Neues Format, neue Chancen

Das Sommerformat bringt frischen Wind in die LEC. Statt der üblichen Best-of-Ones startet der Split direkt mit zwei Gruppen à fünf Teams. Innerhalb der Gruppen spielen alle im Best-of-Three-Format gegeneinander. Die jeweils besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen direkt in die Playoffs ein. Die Drittplatzierten müssen gegen die Viertplatzierten der jeweils anderen Gruppe in einem Best-of-Five-Crossover-Duell um die letzten zwei Playoff-Spots kämpfen.

Das bedeutet: Keine zweite Chance mehr für schwache Leistungen jedes Match zählt. Die Playoffs selbst laufen in einem Double-Elimination-System für die Top 4, während die anderen beiden Teams im Lower Bracket ums Überleben kämpfen. Das Ziel? Der LEC Summer Split 2025 Titel und ein Platz bei den Worlds.

NAVI gibt Debüt, alte Größen unter Druck

Besonders spannend wird der Einstieg von Natus Vincere (NAVI), dem neuesten LEC-Team. NAVI steigt direkt in den Wettbewerb ein und trifft auf etablierte Größen wie G2 Esports, Fnatic, Karmine Corp und Movistar KOI. Letztere haben Europa bereits beim Mid-Season Invitational vertreten, doch mit der Rückkehr aus Vancouver und dem Wegfall der Championship Points beginnt der Kampf um die Worlds neu, jeder startet bei null.

Die Erwartung ist hoch, denn das Rennen um die Top 3 ist völlig offen. Zwar zeichnete sich im Frühling ein „Big Four“-Narrativ ab, aber Überraschungen sind in der LEC nie ausgeschlossen. Vor allem mit einem neuen Format und einem hungrigen Neuzugang wie NAVI ist alles möglich.

LEC Summer Split 2025 Finals in Madrid

Vom 26. bis 28. September findet das große LEC Summer Split 2025 Finale in Madrid statt. Fans dürfen sich auf drei Tage voller hochklassiger Best-of-Five-Serien freuen, bei denen nicht nur der Titel, sondern auch die Qualifikation für die League of Legends World Championship 2025 auf dem Spiel steht.

Das letzte Wort: Alles oder nichts

Der Summer Split ist mehr als nur ein Turnier. Es ist die letzte Etappe auf dem Weg zu den Worlds. Wer hier versagt, ist raus, keine zweite Chance. Keine Punkte, keine Play-ins. Nur die drei besten Teams dieses Splits fahren zur Weltmeisterschaft.

Ob etablierte Größen den Druck standhalten oder ein Underdog zum Überraschungssieger wird, bleibt offen. Eines ist sicher: Dieses Sommerfinale wird unvergesslich.

Alle Spiele des LEC Summer Split 2025 könnt ihr bei lolesports.com verfolgen.

