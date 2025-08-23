Fantastic Four (Vintage Edition) – Comic Review

Das Heft Fantastic Four (Vintage Edition) hat keine Inhaltsangabe. Der Comic kam passend zum Kinofilm in den Handel. Leider ereilte uns das Rezensionsmuster erst jetzt.

Autor: Stan Lee

Zeichner: Jack Kirby

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (01.07.2025)

Preis: 6,99 Euro

Ausstattung: Covergallery, kleines Poster

Über Fantastic Four (Vintage Edition)

Fantastic Four (Vintage Edition) ist, wie der Name schon verraten dürfte, ein Neudruck des Klassikers die Fantastischen Vier #3 aus 1961. An diesem außergewöhnlichen Comic arbeiteten zwei ganz besondere Künstler, die als Väter der Comics gelten. Die Marvel Legenden Stan Lee und Jack Kirby. Der Zeichner Kirby verstarb leider schon 1994 und konnte das große Kinozeitalter von Marvel nie miterleben. Stan Lee dürfte durch seine Cameos in eben diesen Filmen jedem bekannt sein, aber auch der Gründer von Marvel Comics verstarb vor einigen Jahren im Alter von 95. Seinen letzten echten Auftritt hatte er in Avengers: Endgame. Beide erschufen zusammen im Jahr 1961 die Fantastischen Vier.

Fantastic Four (Vintage Edition) ist ein Neudruck eines der ältesten Comics aus dem Hause Marvel. In dem in 1961 erstmals veröffentlichten Comic treffen wir auf Miracle Man, der unaufhaltsame und außergewöhnliche Fähigkeiten zu besitzen scheint. Vor den Augen alle Bürger stellt er zudem noch die Fantastischen Vier bloß, da er ihnen und sogar dem Ding überlegen ist.

Der Wolkenkratzer der Fantastischen Vier wird erstmalig vorgestellt. Außerdem das erstaunliche Fantasti-Car und ihre Kostüme. Mit ihnen sind Mister Fantastic (Dr. Reed Richards), Das Ding (Benjamin „Ben“ Grimm), Die Unsichtbare (Susan „Sue“ Storm) und Die menschliche Fackel (Jonathan „Johnny“ Storm) endlich als Team erkennbar.

Die Fantastischen Vier haben es mit einem Gegner zu tun, dessen Fähigkeiten, ihren Kosmischen weit überlegen sind.

> Venom War Review.

Eindruck

Der Comic kommt in dem Format 17×26 daher und auf insgesamt 32 Seiten. Somit fällt dieses Heft recht dünn aus, wie man sie aus den Anfangszeiten kennt und mit dabei ist eine Art Schablone oder Miniposter des Covers. Die Bindung wird getragen von einer Klammerheftung. Als Story für die Neuauflage einer Vintage Edition diente die dritte Ausgabe aus dem Jahr 1961.

Der Comic macht einen echt coolen Eindruck, als hätte man ein Stück Zeitgeschichte in den Händen. Zwar ist schnell zu bemerken, dass es sich aufgrund der fehlenden Werbung, nicht um ein Original handelt, trotzdem sorgen Erzählweise und Zeichnung für den Retrocharme. Genau wie damals sprechen die Kästchen zum Leser und beschreiben das, wofür mehr Seiten notwendig wären oder damals einfach noch nicht umsetzbar war. Darunter fällt ebenfalls das Typische: „Mir wurde eines klar, es muss so und so gewesen sein…“ und dann der lange Dialog, wie es zum Sieg kam.

Es wäre zwar ein anderer Protagonist als Gegner wünschenswert gewesen, aber der Miracle Man geht für einen Ausflug in die Vergangenheit auch in Ordnung. Dieser ist ein gefährlicher Widersacher, der die vier sehr auf die Probe stellt. Zumindest weisen seine Fähigkeiten Mr. Fantastic und Das Ding in die Schranken. Die Origin-Handlung macht sich dadurch bemerkbar, dass Leser einen Einblick bekommen in die Werkzeuge der fantastischen Truppe und ein Rückblick in den Erhalt ihrer Fähigkeiten.

Fazit

Ist ein cooler kurzer Comic, der definitiv in jede Sammlung gehört und am besten direkt in einen Comic Sleeve (Hülle). Der damalige Zeichenstil und Farbe wurde hervorragend eingefangen. Wegen seiner knappen Seitenanzahl und da die Hefte für 10 Cent damals sehr dünn waren, baut sie die Geschichte schnell auf und ebenso schnell wieder ab, aber das ist in Ordnung so! Es ist einfach ein Comic-Klassiker, den sich niemand entgehen lassen sollte. Ich muss aber doch einen Punkt abziehen, da der Gegenspieler jetzt nicht ganz so interessant ist, wie Mole Man aus der ersten Ausgabe und der Preis ist für die Seiten Anzahl auch etwas happig.

Fantastic Four (Vintage Edition) vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 6,99 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Das beste Team in einem Trailer.