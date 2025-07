Verliebt in meinen ersten Kuss – Manga Review

Im Kindergarten bekam Kokomi ihren ersten Kuss. Seitdem glaubt sie fest an die große Liebe. Ganz anders als ihr neuer Klassenkamerad Kyohei, der mit Romantik nichts am Hut hat. Doch Pech für ihn: Kokomi hält ihn für ihren Kindheitsschwarm und verliebt sich Hals über Kopf. Überzeugt davon, dass Kyohei dringend Romantik in seinem Leben braucht, setzt sie alles daran, auch seinen ersten Kuss zu gewinnen.

Verliebt in meinen ersten Kuss

Altersempfehlung: 13+

Veröffentlicht am 14.04.2025

Preis: 5,00€, soll aber ab dem 01.10.2025 auf 7,00€ ansteigen

Ausstattung: Schwarz-Weiß, in der 1. Auflage gibt es als Extra einen Shojo Stern

Über den Manga:

Der romantische Manga erzählt die Geschichte der jungen Kokomi, die als Kindergartenkind ihren ersten Kuss von einem Jungen namens Kyohei erhalten hat. Seit diesem Moment an, ist sie von der Romantik nahezu besessen. In der Schule schwärmt sie daher von ihrem Neuen Klassenkameraden. Die Beiden kommen sich im Laufe des Bandes etwas näher, sodass Kokomi Kyohei das Versprechen gibt, ihn über die Liebe aufzuklären und versucht ihr Bestes, ihren Klassenkameraden von der Romatik zu überzeugen! Doch wird es ihr ohne Hindernisse gelingen?

Eindruck

Der Manga stellt zwei gegensätzliche Figuren in den Vordergrund: Eine liebesbesessene junge Dame und einen abweisenden jungen Mann. Auch wenn beide in die selbe Klasse gehen, so könnten sie am Anfang nicht weiter voneinander entfernt sein. Doch was ist, wenn diese zwei gegensätzlichen Welten aufeinandertreffen? Genau dies geschieht, als Kokomi mit ihrer direkten und lebensfreudigen Art, Kyohei auf den damaligen Kussanspricht. Doch dieser reagiert mit Abwesenheit und versucht diese Situation zu vergessen. Doch dies ist der Beginn einer neuen Freundschaft, bei der die Entwicklung von Kyohei, bezogen auf die Liebe und das Nachgehen des Jungen aus Kokomis Erinnerung!

Fazit

Der Manga ist ein perfekter Einstieg in die Welt der Romance-Mangas, da er eine teilweise offensichtliche Handlung verfolgt! Dennoch sind die Charaktere lebhaft gestaltet und auch Nebencharaktere erfüllen ihre Aufgabe, die Hauptcharaktere in ihrer Entscheidung zu unterstützen in vollen Zügen. Auch wenn Kokomi teilweise einen anstrengende Charakterzüge aufweist, erweist sie sich als ehrgeizige und liebenswerte Person, die nur diesem einen Ziel hinterherläuft.

Diese Review wurde geschrieben von Yona

