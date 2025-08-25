Borderlands 4 stellt Harlowe the Gravitar als letzten Vault Hunter vor

2K und Gearbox Software haben den vierten und letzten Vault Hunter für Borderlands 4 enthüllt: Harlowe the Gravitar. In einem neuen Gameplay-Overview-Trailer präsentiert sich die ehemalige Maliwan-Kampfwissenschaftlerin mit einem Arsenal an spektakulären Fähigkeiten, die das Schlachtfeld dominieren können.

Mächtige Crowd-Control- und AoE-Fähigkeiten

Harlowe ist auf Massenkontrolle und Flächenschaden spezialisiert. Mithilfe ihrer experimentellen Erfindungen kann sie Gegner mit Cryo- und Strahlungsschaden überziehen oder ihre Mitspieler mit verstärkten Schilden beschützen. Ihr Spielstil vereint offensive Power mit taktischen Support-Möglichkeiten, was sie zu einer vielseitigen Wahl für Koop-Partien macht. Mit Harlowe ist das Quartett der Vault Hunter in Borderlands 4 nun komplett. Zuvor hatten 2K und Gearbox bereits Vex die Sirene, Rafa den Exo-Soldaten und Amon den Forgeknight vorgestellt. Jede dieser Figuren bringt einen individuellen Spielstil und besondere Fähigkeiten mit, sodass Fans sich auf vielfältige Builds und Synergien freuen können.

Borderlands 4 Release im September – Switch-Version folgt im Oktober

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Besitzer der Nintendo Switch 2 müssen sich etwas länger gedulden: Dort wird das Spiel ab dem 3. Oktober 2025 verfügbar sein. Mit der Enthüllung von Harlowe steigt die Vorfreude weiter, die Borderlands-Community darf sich auf chaotische Action, durchgeknallte Waffen und jede Menge Koop-Spaß freuen.