Borderlands 4: Exo-Soldat Rafa zeigt sich & Goldstatus wurde erreicht

2K und Gearbox Software haben heute nicht nur einen neuen Gameplay-Trailer zu Borderlands 4 veröffentlicht, sondern auch offiziell bekannt gegeben, dass der Loot-Shooter den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem weltweiten Release am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowie am 3. Oktober für Switch 2 nichts mehr im Weg.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rafa der Exo-Soldat im Fokus

Nach dem kürzlich vorgestellten Gameplay zu Sirene Vex ist nun Rafa, der Exo-Soldat und ehemalige Tediore-Kämpfer, an der Reihe. In seinem Trailer gibt es einen ausführlichen Einblick in sein Arsenal und seine Spielweise. Ausgerüstet mit dem mächtigen Deadframe-Exoanzug, kann Rafa aus verschiedenen Distanzen effektiv agieren:

Nahkampf: Mit seinen Arc-Knives zerlegt er Gegner in Windeseile im direkten Duell.

Mitteldistanz: Die Peacebreaker-Kanonen machen kurzen Prozess mit größeren Gegnergruppen.

Fernkampf: Das ADOPHIS-Lance-Gewehr feuert aufgeladene Projektile ab, die auch gepanzerte Ziele durchschlagen.

Sein vielseitiges Waffenarsenal und seine taktische Flexibilität dürften ihn vor allem bei Spielern beliebt machen, die gerne zwischen aggressivem Vorstürmen und gezielter Distanzkontrolle wechseln.

Spiel ist fertig, Release rückt näher

Mit der heutigen Bestätigung des Goldstatus ist klar: Borderlands 4 ist fertiggestellt und bereit für die Auslieferung. In Kombination mit der anlaufenden Marketingkampagne und dem neuen Gameplay-Trailer steigt die Vorfreude bei Fans und Neulingen gleichermaßen. Weitere Vault Hunter-Vorstellungen dürften in den kommenden Wochen folgen, bevor es im September auf Beutezug geht. Die neue Vault-Jagd kann kommen.