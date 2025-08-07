Borderlands 4: Cyber-Tank Amon stellt sich vor

2K und Gearbox Software haben einen frischen Gameplay-Trailer zu Borderlands 4 veröffentlicht, der den dritten spielbaren Vault Hunter ins Rampenlicht rückt: Amon der Forgeknight. Nach ausführlichen Vorstellungen von Vex der Sirene und Rafa dem Exo-Soldaten bekommen Fans nun erstmals einen genaueren Blick auf den cybernetisch aufgerüsteten Frontkämpfer.

Amon der Forgeknight: Das wandelnde Waffenarsenal in Borderlands 4

Amon wird als „cybernetisch verstärkter Muskelprotz“ beschrieben, der ein ganzes Waffenarsenal aus seinem eigenen Körper beschwören kann. Seine sogenannten Forgewaffen bestehen unter anderem aus einem gewaltigen Forgehammer, doppelten Forgeäxten und einem defensiven Forgeshield, mit denen er sowohl ordentlich Schaden austeilt als auch selbst einiges einstecken kann. Als robuster Frontliner bringt Amon ein komplexes Set an Action Skills mit, das nicht nur für neue Spieler, sondern auch für erfahrene Borderlands-Fans viel Raum zur Individualisierung und taktischem Spiel lässt.

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Die Version für die Nintendo Switch 2 folgt am 3. Oktober.