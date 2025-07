Grind to 100 Wettbewerb – Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ist ab Freitag, den 11. Juli weltweit verfügbar und Activision hat dazu einen Grind to 100 Wettbewerb angekündigt.

Der Grind to 100 Wettbewerb

Grind to 100 Wettbewerb hält einen hohen Einsatz inne, bei dem die schnellsten Spieler auf der Jagd nach allen Erfolgen im Spiel ist. Gewinnen könnt ihr einen Satz maßgeschneiderter Skateboard-Achsen aus 24 Karat Gold im Wert von 100.000 £*. Die Spieler müssen sich auf ausgewählten Plattformen durch die ursprünglichen und neuen Parks des Spiels, von Foundry bis Waterpark und viele mehr, kämpfen und dabei jede einzelne Errungenschaft in der schnellstmöglichen Zeit erreichen, wenn das Next-Gen-Remake auf den Markt kommt**.

Die Spielzeit der Teilnehmer wird vom ersten bis zum letzten Erfolg erfasst. Gewonnen hat, wer die kürzeste Zeit benötigt. Es geht also darum, der oder die Schnellste zu sein, nicht die Erste. So einfach ist das.

Jeder, der mutig genug ist, sich dem Grind to 100 Wettbewerb zu stellen, sollte die offizielle Website besuchen.

Die Achsen, die von einem unabhängigen Mitglied der National Association of Jewellers zertifiziert wurden, sind aus Kupfer gefertigt und mit 24-karätigem, 1 Mikron dickem Gold galvanisiert. Sie befinden sich in einer speziell angefertigten, abschließbaren Vitrine, die mit gestepptem orangefarbenem Stoff ausgekleidet ist. Die Achsen sind mit vergoldeten Präzisionsverschraubungen sowie passenden vergoldeten Schrauben und Unterlegscheiben sicher befestigt. Und natürlich sind sie auch voll funktionsfähig.

Zitat

„Die französische Gießerei Fonderie d’Art Macheret hat ein wahrhaft maßgeschneidertes Set von Skateboard-Achsen geschaffen, die sowohl mit modernen als auch mit altehrwürdigen Techniken vergoldet wurden und die Präzision feiner Schmuckkunst zelebrieren. Angesichts der außergewöhnlichen Handwerkskunst und der Seltenheit haben wir ihren Wert auf 100.000 Pfund geschätzt.“ – so Rachel Smith von Hatton Jewels und Mitglied der National Association of Jewellers und der Academy of Experts.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ist ab sofort vorbestellbar. Der Titel ist auf den Plattformen PlayStation 4 und 5, Xbox Series X und Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC spielbar.

> Direkt spielen mit Game Pass.

* Hatton Jewels of London hat unabhängig den Wert der goldenen Achsen mit 100.000 Pfund bestätigt.

** Nur ab 18 Jahren. Zugang zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 erforderlich. Das Gewinnspiel ist nur für Teilnehmer auf PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Ein Wohnsitz in den teilnahmeberechtigten Länder ist erforderlich, um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können. Es gelten weitere Teilnahmebedingungen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auf der offiziellen Website des Gewinnspiels.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Trailer.