Die Abenteuer von Kina & Yuk – Schon bald für Zuhause

Nach dem Kinostart von Die Abenteuer von Kina & Yuk im Winter letzten Jahres, erscheint der süße Familienfilm im Herbst auch für das Heimkino!

Kina & Yuk und die Wunderwelt des Polarkreises

In beeindruckenden Bildern erzählt der Dokumentar- und Naturfilmspezialist Guillaume Maidatchevsky („Ailos Reise“) die spannende Geschichte der Polarfüchse Kina und Yuk. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch die beeindruckende, aber zunehmend bedrohte Welt des Polarkreises. Das Überleben in dieser magischen und zugleich unwirklichen Umgebung ist eine große Herausforderung. Die Dreharbeiten fanden aus nächster Nähe zu den Tieren statt, welche sich in einer durch zu milde Temperaturen veränderten Natur behaupten müssen. Das Ergebnis ist ein bezaubernder Familienfilm für Jung und Alt. Er feiert die Schönheit der Natur und zeigt gleichzeitig eindrucksvoll ihre Zerbrechlichkeit.

> Der Doktor und das liebe Vieh Staffeln 1-4 Kritik.

Der Titel erscheint mit samt Bonusmaterial in der Erstauflage mit Activity-Flyer für Klein und Groß ab dem 26. September 2025 auf DVD, Blu-ray und digital.

Offizieller Trailer zum eisigen Abenteuer.