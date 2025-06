Miss Kobayashi’s Dragon Maid Film demnächst auf Crunchyroll

Crunchyroll sichert sich die Rechte an dem Film Miss Kobayashi’s Dragon Maid: A lonely dragon wants to be loved. Dies ging aus einer kürzlichen Pressemail hervor. Der Film knüpft dabei an das Ende der zweiten Staffel an. Das Drachenkind Kanna Kamui steht vor einem Dilemma. Sie muss sich nämlich zwischen ihrer leiblichen Drachenfamilie und der neu gefundenen Menschenfamilie entscheiden.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid Film Handlung

Als Kannas Vater Kamun Kamui, Anführer der Chaos Forces, plötzlich auftaucht, gerät das friedliche Leben von Miss Kobayashi, Tohru, Kanna und Iruru aus den Fugen. Er zwingt Kanna, in die Drachenwelt zurückzukehren, um einen Fehler aus der Vergangenheit wiedergutzumachen. Während sich ein Krieg zwischen Chaos und Harmonie anbahnt, steht die Kleine vor der schwierigen Aufgabe, beide Welten zu vereinen. Doch sie ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihren Freunden und den Forderungen ihres Vaters. Miss Kobayashi weigert sich jedoch, Kanna kampflos aufzugeben und setzt alles daran, das zerrüttete Band zwischen Vater und Tochter zu kitten. Iruru entdeckt eine verborgene Macht, die den Krieg manipuliert, während die Drachenwelt ins Wanken gerät. Ist es möglich den Krieg zu beenden, bevor er beide Welten verschlingt?

Credits

Regie: Tatsuya Ishihara

Originalwerk: coolkyousinnjya

Produzent: Studio Kyoto Animation

Laufzeit: 100 Minuten.

Beide Staffeln zur Serie Miss Kobayashi’s Dragon Maid sind auf Crunchyroll im Stream verfügbar!

©coolkyousinnjya, Futabasha / Dragon Maid Committee