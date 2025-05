Blood Hunt Sonderband – Comic Review

Blood Hunt Sonderband Inhaltsangabe: „Blade und seine Vampir-Horden haben die Welt in Finsternis gestürzt. Dracula muss Blades Tochter Brielle von einer Zusammenarbeit überzeugen und dafür erst einmal an Daredevil vorbei! Die Schüler der okkulten Strange Academy wollen die Vampir-Invasion derweil mit einem Spruch aus dem verschollenen Darkhold-Zauberbuch beenden und bekommen es mit Agatha Harkness und Dr. Doom zu tun. Zwei Miniserien zum Event Blood Hunt, von Danny Lore (James Bond), Vincenzo Carratù (Astonishing Iceman), Daniel José Older (Star Wars: Die Hohe Republik), Luigi Zagaria (Deadpool) und Eric Gapstur (Family Tree).“

Autoren: Danny Lore, Daniel José Older

Zeichner: Eric Gapstur, Luigi Zagaria

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (18.03.2025)

Preis: 20,00 Euro

Ausstattung: Über die Schöpfer, Cover-Galerie, Vorschau

Über Blood Hunt Sonderband

Blood Hunt Sonderband enthält auf 160 Seiten gleich zwei Geschichten, welche zu dem Blood Hunt Event gehören. Im Band wird sogar darauf hingewiesen, dass es zu empfehlen ist, Blood Hunt 3 zu lesen, um das Finale zu erfahren. Die erste Handlung Dracula: Blood Hunt von Danny Lore veröffentlichte Marvel 2024 zwischen Juli und September. Ebenso, im gleichen Zeitraum, Strange Academy: Blood Hunt von Daniel José Older.

Blood Hunt Sonderband erzählt vom namensgebenden Event, in welchem sich alles um ein Ereignis in Madripoor dreht, in welchem Blade verwickelt ist. Er führt die Vampire an und lässt diese auf die Menschheit los. Dracula setzt Brielle, die Tochter von Blade, darauf an, ihren Vater zu töten. Vorerst willigt sie ein Dracula zu begleiten, um zu schauen, was er vorhat. In New York trifft sie schließlich auf Daredevil, welcher auch schon seine Erfahrungen damit gemacht hat, wenn die Liebsten die Seite wechseln.

Unterdessen wird eine Teenagergruppe von der Strange Academy von einer Horde Vampire angegriffen. Zum Glück ist Dr. Voodoo da um die Schüler zu retten. Später stattet Dr. Strange ihm in der Academy einen Besuch ab. Es soll eine Lösung geben für das Vampirproblem. Ein Zauber namens Montesi-Formel aus dem Darkhold. Dies würde aber zugleich das Ende aller Vampire bedeuten. Bedauerlicherweise hat Agatha eigene Interessen an dem Buch der schwarzen Magie und Dr. Doom hat ebenfalls Pläne gegen die Vampire.

Der Untergang der Menschen naht durch einen gezielten Angriff der Vampire. Angeführt von Blade und als Beschützer unerwarteterweise Dracula persönlich.

Eindruck

Die erstere Geschichte sticht wohl mit seiner düsteren Tomb of Dracula Atmosphäre heraus. Gleiches grillt auch für die Darstellung der Vampire und der Nacht. Hier werden die Krallen und Schwerter ausgepackt und es kommt zu einem blutigen Gemetzel. Dracula ist und bleibt eine spannende Person, die nicht einzuordnen ist, weder gut noch böse. Auch hier macht der Comic durch das offene Ende mit Blood Hunt 3# ein Geheimnis daraus. Die Tochter von Blade zeigt sich dankbar für die wenige Zeit mit ihrem Vater und hat viel gelernt. Außerdem zeigt sich, dass sie eine starke Verbindung zu ihrer Mutter hat.

Die Teenie-Gruppe auf dem Weg zur Friedhofstour, macht mit seiner Präsentation am Anfang nicht den Eindruck, entpuppt sich aber rasch zu einem verdammt coolen Comic, der dem Blood Hunt Event gerecht wird. Teilweise erinnert es mich an die Teen Titans mit Blade Einschlägen. Das ganze findet noch seinen Höhepunkt im Kampf zwischen schwarzer Magie, den Fähigkeiten der Kinder und den Vampiren. Auch wenn versucht wird, mit der Protagonisten Pia einen Plot aufzubauen, kommt es nicht dazu. Es ist vorhersehbar, was sie ist und den Zauber aus dem Darkhold so gefährlich macht.

Die Covergalerie ist wirklich stark. Normalerweise sind die Variant Cover aus den Sammelbänden ein nettes Beiwerk, aber diese mit Dracula und Daredevil würde ich schon fast aus dem Comic herausschneiden und einrahmen. Impulsives Rot, begleitendes Gelb und düstere Schatten kamen in der Kombination noch nie so gut in Geltung.

Fazit

Ich bin tatsächlich schwer beeindruckt von dem Vampir Comic ohne große Blade Präsenz. Mein Interesse war bereits geweckt bei der Tatsache, dass Daredevil auf Vampire trifft, wie schon das Cover verrät. Die Strange Academie hat mich anfangs abgeschreckt und habe mich auf Runaways eingestellt. Letztendlich haben Pia, German und das Darkhold überzeugt. Vor allem durch die ganzen Showdowns, ob Vampir-Horden oder Agatha persönlich. Ein echt starkes Horror Event!

Blood Hunt Sonderband vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 20,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Eric Gapstur, Luigi Zagaria, Panini