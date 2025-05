Shin Chan: Shiro and the Coal Town – Crunchyroll Game Vault

Das laut Crunchyroll Slice-of-Life-Abenteuer und Wohlfühlspiel Shin Chan: Shiro and the Coal Town erscheint exklusiv in deren Game Vault für Mobilgeräte. Es ist ab jetzt mit einer Crunchyroll Mega-Fan-Mitgliedschaft auf Android und iOS-Geräten verfügbar.

Shin Chan: Shiro and the Coal Town Story

Ein neues Abenteuer erwartet euch auf dem Lande in Akita mit der Familie Nohara! Als Harry’s (Hiroshis) Arbeitsauftrag die Sippe in ein ruhiges Dorf führt, scheint dies der perfekte Ort für einen Kurzurlaub zu sein, bis Lucky (Shiro) rußverschmiert davonläuft. Auf der Jagd nach ihm stoßen sie auf eine lebendige und florierende Kohlestadt. Ein mysteriöser Alltag beginnt für den Erfinder des Po Boogie Woogie, welcher ihn zwischen zwei Welten hin- und herführt. Zum einen das Dorf in Akita und zu anderen die Kohlestadt.

Inhalt:

Intuitive Touchscreen-Steuerung sowie Kompatibilität mit Game-Controllern

Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch (Spanien), Portugiesisch

Gameplay und Grafik erinnern an „Meine Sommerferien mit dem Professor.“

> Serien Review zum neuen Shin Chan.

Alternativ ist der Titel auch erhältlich im Steam Store für PC 29,99 € und im Nintendo Shop für die Switch 39,99 €. Shiro and the Coal Town wurde im Oktober 2024 von Neos Corporation veröffentlicht. Entwicklerstudio ist h.a.n.d., Inc., die auch für den Vorgänger verantwortlich sind.

Trailer zum neusten Nohara Abenteuer.