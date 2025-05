Marvel Must-Have – Thunderbolts – Heftige Gegenwehr

Thunderbolts – Heftige Gegenwehr Inhaltsangabe: „General Ross ist Red Hulk. Nun versammelt er Punisher, Deadpool, Ninja-Kriegerin Elektra und Agent Venom als neues Thunderbolts-Team – für die brutalsten aller Geheimmissionen! Ihr erster brisanter Auftrag als Killertruppe und Einheit: Irgendwo in Südostasien sollen sie einen rücksichtslosen Diktator und dessen durch Gamma-Waffen verstärktes Regime stürzen.“

Autor: Daniel Way

Zeichner: Steve Dillon

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (22.04.2025)

Preis: 25,00 Euro

Ausstattung: Einleitung, über den Autor und Zeichner, Timeline, Hinter den Kulissen und einiges mehr.

Über Thunderbolts – Heftige Gegenwehr

Thunderbolts – Heftige Gegenwehr erzählt von nur einer Version des brutalen Teams aus dem Hause Marvel. Deshalb sei vorweggesagt, dass weder Geschichte noch die Gruppe in Verbindung mit dem gleichnamigen Film zu tun haben, welcher parallel im Kino läuft. Den Anfang machte damals 1997 Baron Zemo und seine Mitstreiter der Masters of Evil. An diesem sehr brutalen Thunderbolts-Team arbeiteten Autor Daniel Way und Zeichner Steve Dilon zusammen. Durch die Erfahrung mit Deadpool und Wolverine bei Daniel und Punisher und Preacher bei Steve haben die beiden quasi ein Heimvorteil. Enthalten sind die Ausgaben 1 bis 6, welche 2013 ihren Weg in den Comic-Handel fanden.

Thunderbolts – Heftige Gegenwehr handelt von einer Gruppe Anti-Helden, deren Image eigentlich so mies ist, dass es ideal ist für geheime Missionen, die nicht an die Öffentlichkeit gehören. Thaddeus E. „Thunderbolt“ Ross stellt ein Team zusammen aus bekannten Killern und Anti-Helden, um vermeintlich einen Diktator zu stürzen. Wenig überraschend und typisch für ihn, hat Ross alias Red Hulk Mist gebaut, den er nun versucht zu bereinigen. Selbstverständlich unter anderen Vorwänden.

Die Operation spielt in Kata Jaya, welche unterdrückt wird von Diktator Jalak Awa. In deren Hände befinden sich nicht nur die Bürger als Leibwächter in Gefangenschaft, sondern auch gefährliche Gamma-Waffen. Die Gruppe aus Red Hulk, Elektra, Punisher, Venom und Deadpool gehen jeweils ihren Aufgaben nach. Einige von ihnen lüften im Verlauf, den waren Grund für ihre Mission und machen sogar Bekanntschaft mit gleich mehreren Feinden von Hulk.

Die wohl krasseste Gruppe an Antihelden die es gibt. Rot und Schwarz sind die einheitlichen Farben, damit es zu keinem Team-Beschuss kommt.

> Thunderbolts* Filmkritik.

Eindruck

Thunderbolts – Heftige Gegenwehr ist die Kollektion zu dem Beginn von Thunderbolts Red. Das Must-Have dazu, ist wie der Name schon sagt, ein Comic, den man haben muss. Thunderbolt Teams gab es schon viele, aber noch nie so einen wilden Haufen von mordlustige Monstern. Das Cover ist genial und Auto Daniel Way und Zeichner Steve Dillon sind einfach voll in ihrem Element.

Zugegeben, farblich schwächelt der Comic leider. Er ist aufgrund der tropischen Umgebung sehr bunt mit knalligen Farben. Durch die Grundlage von Story und den einheitlich gekleideten Figuren wären rot-grau-schwarz Töne treffender für die Atmosphäre gewesen. Vielleicht liegt dies auch an Deadpool, welcher sich meist in einem spaßigeren und bunteren Schauplatz aufhält. Um die Authentizität eines ernsten Killerkommandos zu waren, spricht dieser ausnahmsweise nicht zum Leser. Zuletzt bringen die „Helden“ ihre eigene Dynamik mit. Keiner hat mit dem Töten ein Problem, was schon ziemlich lustig ist. Außerdem bilden sich interessante Beziehungen zwischen ihnen.

Thaddeus Ross ist einfach zu berechenbar in dem Marvel Universum. Wer nicht gerade komplett neu ist und hinter dem Mond lebt, merkt schon zu Beginn an, dass er etwas ausgefressen hat, was andere jetzt ausbügeln dürfen. Die Geschichte ist gut erzählt und findet schon nach dem dritten Comic oder besser gesagt Kapitel ein Ende ohne offene Fragen. Mit der übrigen Hälfte kommt die Ausgabe von Must-Have noch einmal richtig in Fahrt mit starken Hulk-Widersachern, aber hier entsteht eine neue Geschichte, trotz eines „Ende“s. Die eigentliche Red Reihe umfasst noch viele weitere Ausgaben und kommt auf über 700 Seiten.

Fazit

Die Must-Have Kollektion ist in der Regel nie eine Enttäuschung. Das Band ist besonders hervorzuheben, da es Wissenswertes zu den Thunderbolts bietet und zugleich das genialste Team meiner Meinung nach. Das Projekt lag zudem in fähigen Händen mit Daniel Way und Steve Dillon. Die Timeline zeigt direkt alle Comichefte auf, in denen es zum Erstauftritt der mitwirkenden Helden kam. Logischerweise oder besser gesagt passenderweise ist der Comic brutal, aber den coolsten Auftritt legt definitiv Elektra hin. Doch seht selbst und holt euch den Must-Have Titel.

Thunderbolts – Heftige Gegenwehr vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 25,00 Euro zu haben.

Demnächst erscheinen als Must-Have: Fantastic Four: Galactus und Fantastic Four: Unfassbar.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bildquelle: © Daniel Way, Steve Dillon, Guru-eFX, Panini