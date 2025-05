„Elden Ring“ – Verfilmung in den Startlöchern

FromSoftwares düsteres Meisterwerk wird, in hoffentlich naher Zukunft, die Leinwand erorben: Elden Ring bekommt eine Realverfilmung, dies kündigte Bandai Namco nun endlich offiziell an.

Ein Blick auf eine der überraschendsten Ankündigungen des Jahres

Was lange als Gerücht durch die Foren und Feeds spukte, ist nun Gewissheit: Bandai Namco Entertainment Inc. und das renommierte Indie-Studio A24 haben offiziell bestätigt, dass eine Realverfilmung von Elden Ring in Arbeit ist. Der Film soll unter der Regie und aus der Feder von Alex Garland stammen, dem kreativen Kopf hinter Filmen wie Ex Machina und Civil War. Für Fans der Zwischenlande, Soulsborne-Veteranen und Cineasten gleichermaßen dürfte diese Nachricht viele Hoffnungen wecken.

Das filmische Projekt fußt auf der düsteren, fragmentierten Lore von Elden Ring, die unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki konzipiert und gemeinsam mit George R. R. Martin, dem Schöpfer von A Song of Ice and Fire, erschaffen wurde. Neben Garland versammelt sich ein ebenso prominentes Produzententeam um Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich, sowie Martin selbst und Vince Gerardis. Ein Ensemble, das sowohl filmische Experitse als auch erzählerische Kunstfertigkeit verspricht.

Elden Ring: Ein Spiel wird zum Kulturgut

Seit seiner Veröffentlichung am 25. Februar 2022 hat sich Elden Ring nicht nur als Spiel, sondern als kulturelles Phänomen etabliert. Mit über 30 Millionen verkauften Einheiten hat es die Gaming-Szene nachhaltig geprägt und das Soulslike-Genre weiter vorangetrieben. Das Spiel kombiniert eine riesige Open-World, verwinkelte Dungeons und ein radikal unbarmherziges, aber zutiefst belohnendes Gameplay. In einer Welt voller bizarrer Kreaturen, mysteriöser Gottheiten und verfallener Reiche erleben Spieler ein, aus anderen Souls-Spielen bekanntes, Wechselspiel aus Entdecken, Scheitern und Triumphieren.

Die Zwischenlande wachsen weiter an – neues Spiel für 2025

Parallel zur Filmankündigung dehnt sich das Elden Ring-Universum weiter aus. Am 30. Mai 2025 erscheint mit Elden Ring: Nightreign ein eigenständiges Spin-off, das kooperatives Action-Gameplay in den Fokus rückt. Mit neuen Charakteren, überarbeiteten Spielmechaniken und einer neuartigen Bedrohung bleibt die Essenz des Originals spürbar, auch wenn das Spielerlebnis offenbar neue Wege einschlagen wird.

Darüber hinaus bringt FromSoftware mit der Tarnished Edition das Spiel erstmals auf die kommende Nintendo Switch 2. Diese erweiterte Fassung enthält nicht nur das Hauptspiel und das gefeierte DLC Shadow of the Erdtree (Juni 2024), sondern auch neue Ausrüstungen sowie kosmetische Anpassungsmöglichkeiten für das ikonische Geisterross Torrent. Elden Ring wird damit auch für Nintendo-Gamer zugänglich und noch allgegenwärtiger.

Vom Spiel zur Marke – und schließlich zur Legende?

Dass Elden Ring nun den Sprung auf die große Leinwand wagt, ist nicht nur ein naheliegender, marktwirtschaftlich nachvollziehbarer Schritt im Zeitalter transmedialer Markenstrategien, es ist zugleich ein kulturpolitisches Signal aus der Gaming-Welt selbst. Während Serien wie The Last of Us und Fallout zuletzt eindrucksvoll demonstrierten, wie Videospieladaptionen erzählerische Tiefe und visuelle Ambitionen vereinen können, scheint sich eine neue Ernsthaftigkeit im Umgang mit digitalen Welten zu etablieren. Mit Alex Garland, A24 und George R. R. Martin versammelt sich ein kreatives Triumvirat, das nicht nur die stilistische Eigenheit des Games zu bewahren weiß, sondern auch das Potenzial hat, ein cineastisches Werk zu erschaffen, das sowohl Cineasten überzeugt als auch die eingefleischte Fangemeinde erreicht.