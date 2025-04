Xbox Mobile App – Kaufen, Streamen und mehr Kontrolle

Xbox macht Gaming auf immer mehr Geräten möglich. Sie bringen diese Woche im Rahmen der monatlichen Feature-Updates ein paar wichtige Neuerungen raus. Unter ihnen Updates für die Xbox Mobile App, die Erweiterung der Funktion „Stream Your Own Game“ auf Xbox-Konsolen, erweiterte Remote-Play-Funktionen und mehr.

Xbox Mobile App mit den neuen Funktionen

Eine häufig gewünschte Funktion ist endlich da! Das Kaufen von Xbox Spielen direkt über die Xbox Mobile App, Game Pass abonnieren und Vorteile einlösen. Die Funktion ist zunächst für Beta-Nutzern auf iOS und Android verfügbar und bald für alle über den Google Play Store und den Apple Store.

Stream Your Own Game

Mit dem Update im November steht Stream Your Own Game auf Fernsehern und Browsern bereit. Nun hat Xbox bekannt gegeben, dass die Funktion zusätzlich auf Xbox-Konsolen verfügbar ist. Ab sofort können Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder in allen 28 Ländern, in denen Xbox Cloud Gaming (Beta) verfügbar ist, ausgewählte Spiele, die sie besitzen, über den Game Pass-Katalog hinaus, direkt auf allen Systemen streamen. Die Stream Your Own Game-Bibliothek enthält nun schon über 100 unterstützte Titel.

> Der diesjährige Games Showcase mit Direct.

Remote Play Unterstützung

Spieler können jetzt über ihren mobilen Browser, ihr Tablet, ihren PC und andere ausgewählte Geräte (darunter Samsung Smart-TVs, Amazon Fire TV und Meta Quest-Headsets) über Remoteplay auf Spiele zugreifen, die auf ihren Xbox-Konsolen installiert sind, und diese spielen. Kompatible Titel von Xbox 360 und der ursprünglichen Xbox sind jetzt enthalten. Jetzt ist der Zugriff auf die gesamte Spielebibliothek noch einfacher.