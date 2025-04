Xbox App – Jetzt für LG Smart verfügbar

Gestern wurde die Einführung der Xbox App auf LG Smart-TVs bekannt gegeben. Microsoft treibt damit weiter das Ziel voran, über Cloud Gaming (Beta) mehr Spiele auf mehr Geräten zu bringen. Das Update umfasst OLED-Fernseher aus dem Jahr 2022, ausgewählte LG Smart-TVs aus dem Jahr 2023 und neuere Modelle sowie Smart-Monitore mit webOS24 oder späteren Versionen. In Kürze findet auch eine Ausweitung auf StanbyME-Bildschirme statt.

Xbox App Funktionen auf LG Smart-TVs

Spieler in über 25 Ländern können damit direkt über die Xbox App sofort auf Hunderte von Spielen zugreifen. Zu den Titeln zählen Avowed, South of Midnight und kommende Spiele wie Towerborne als Teil ihrer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft. Mitglieder des Services können auch ausgewählte Cloud-fähige Spiele streamen, die sie besitzen, auch wenn diese nicht im Game Pass Ultimate enthalten sind. Die vollständige Liste mit über 100 unterstützten Titeln findet ihr in der Stream Your Own Game-Sammlung.

> Ankündigung im Januar.

Durch die Ergänzung der Xbox App auf LG-Fernsehern kommen Spieler in den Genuss der Vorteile von Xbox Cloud Gaming. Zum Beispiel das Senden von Einladungslinks zum Beitreten zu Cloud Gaming-Sessions, das nahtlose Wechseln zwischen Spielen und die Maus- und Tastaturunterstützung für ausgewählte Spiele über Cloud Gaming. Darüber hinaus profitieren Play Anywhere Nutzer von einem Feature, durch das Entwickler ihre Spiele direkt zu euch und auf möglichst viele Geräte bringen können.

Mit Muttertag und Vatertag vor der Tür ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um mit der ganzen Familie zu feiern und Spiele über LG Smart-TV zu zocken. Durch die Partnerschaft mit LG setzt Xbox seine Bemühungen fort, Spieler mehr Möglichkeiten zu bieten überall spielen können.

Werbevideo zum neuen LG Smart Feature.