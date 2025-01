Xbox App kommt auf LG Smart TVs

Durch eine Partnerschaft mit LG Electronics erscheint die Xbox App demnächst auf ausgewählten LG Smart-TVs. Damit können Spieler das Gaming Portal in Kürze erkunden.

Xbox App direkt von der Glotze

Spieler können in Kürze mit LG Smart-TVs das Gaming-Portal erkunden, um direkten Zugang zu Hunderten von Spielen im Game Pass Ultimate-Katalog zu erhalten. Darunter beliebte Titel wie Call of Duty: Black Ops 6 und kommende Veröffentlichungen wie Avowed (erscheint am 18. Februar 2025). Das ganze funktioniert dann via Cloud Gaming.

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können Spiele direkt aus der Xbox-App auf ausgewählten LG Smart-TVs über Cloud Gaming spielen.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate und einem kompatiblen Bluetooth-fähigen Wireless-Controller können Spieler Titel über die Anwendung (verfügbar in LGs Gaming-Portal) via Cloud Gaming spielen. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können auch ausgewählte Titel, die sie außerhalb des Game Pass-Katalogs besitzen, spielen, z.B. NBA 2K25, Hogwarts Legacy und mehr.

Zitat von LG

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Xbox, die darauf abzielt, das Gaming-Erlebnis auf LG Smart-TVs mit einer breiten Auswahl beliebter Spiele zu bereichern. Das Gaming-Portal bietet Anwendern eine komfortable und aufregende Möglichkeit, Gaming auf LG Smart-TVs neu zu erleben.“ – so Chris Jo, Senior Vice President des Plattformgeschäfts bei der LG Media Entertainment Solution Company.

Lori Wright, Corporate Vice President von Xbox, ergänzt: „Wir sind froh, mit LG einen großartigen Partner zu haben, der Xbox-Cloud-Gaming für mehr Spieler zugänglich macht und sowohl neuen als auch langjährigen Xbox-Fans die Möglichkeit gibt, ihre Lieblingsspiele zu finden und mit Freunden über verschiedene Bildschirme hinweg zu spielen.“

> Einblick in den Game Pass.

Die ganze Idee dahinter könnt ihr auf Xbox Wire erfahren. Wir dürfen gespannt sein, wann die App in LGs Gaming-Portal bereitsteht.