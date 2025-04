Universal plant 2031 die Eröffnung des ersten Parks in Europa

Lange haben Geeks und Freizeitpark Fans aus Europa auf diese Nachricht gewartet: Nach einer zähen Verhandlungsphase ist es offiziell! Universal hat im englischen Bedford (nördlich von London) insgesamt drei Quadratkilometer erworben und hofft bereits im nächsten Jahr mit dem Bau von “Universal Studios United Kingdom” zu starten. Damit plant Universal 2031 die Eröffnung des ersten Parks in Europa.

Damit hofft Universal bald seinen siebten Themenpark eröffnen zu können. Das allerdings nicht alles rund läuft und es noch einige Hindernisse zu überwinden gilt, hat der Bau des Universal Parks in Dubai gezeigt. Nachdem Baustopp 2008 und der anschließenden Einstellung des Projekts bleibt von dem Freizeitpark nichts weiter übrig als der ikonische Universal Bogen, der bis heute einsam in der Wüste steht.

Universal entschloss sich nach dieser Panne zunächst in den asiatischen Markt zu investieren und eröffnete 2011 “Universal Studios Singapur”. 2021 folgte mit Universal Beijing in China der bisher größte Park des Unternehmens. Am 22.05. kommt in Orlando (USA) ein weiterer Park mit “Epic Universe” hinzu.

Universal UK befindet sich offiziell noch in der Planungsphase. Der nächste Schritt zur Realisierung des Projekts ist eine Anfrage an die britische Regierung. Premiere Minister Keir Starmer hat aber bereits durchblicken lassen, dass er diesem Projekt zustimmen wird. “Es ist das erste Projekt, an dem meine Kinder Interesse zeigen und mich mit Fragen löchern”, scherzte Stramer während eines Interviews mit der BBC.

Universal verspricht Wirtschaftswachstum

Für die Wirtschaft in England birgt der Park großes Potenzial. Gerade in der eher schwach besiedelten Gegend werden viele Arbeitsplätze geschaffen und der Tourismus angekurbelt. Universal war es jedoch von Anfang an wichtig, mit den Anwohnern in den Austausch zu gehen und Lösungen zu finden, die für alle zur Zufriedenheit führen. Nach einer langen Verhandlungsphase konnten sie laut eigenen Angaben 91% der Anwohner von dem geplanten Projekt überzeugen.

Dabei verfolgt Universal einen äußerst ambitionierten Plan. Bereits nächstes Jahr soll der erste Spatenstich stattfinden und 2031 soll der Park zum ersten Mal für Besucher die Pforten öffnen. Dabei ist es nicht der erste Versuch von Universal, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen.

1998 erwarb das Unternehmen die Mehrheit der Anteile des spanischen Parks “Port Aventura”. Offiziell ist dieser Versuch als erster Universal Park in Europa zu werten, da aber das Branding nie abgeschlossen wurde und Universal seine Anteile 2004 wieder verkaufte, wurde der Park ebenfalls auf Eis gelegt.

Universal hält sich bedeckt, was die Thematisierung betrifft

Nach der offiziellen Bekanntmachung des Projektes feuerten Fans aus aller Welt die Gerüchteküche an. Universal ist dafür bekannt, sich an den Filmen und Serien zu orientieren, die ihre Wurzeln im jeweiligen Land haben.

Es bleibt spannend, ob es einen eigenen James Bond Bereich oder vielleicht sogar eine Paddington Attraktion geben wird. Universal betont allerdings, dass zum aktuellen Stand der Planungsphase noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen wurden, was die thematische Umsetzung betrifft.

Die Fans müssen sich in Geduld üben und hoffen, dass es 2031 wirklich zur Eröffnung kommen wird. Wir werden für euch dran bleiben und euch über den aktuellen Stand der Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Quelle: Universal UK Project

Bildquelle: Marina Heller