Nintendo geht neue Wege im Marketing

Nintendo ist dafür bekannt, mit der Vergabe seiner Lizenzen sparsam umzugehen. Zu groß, war bisher die Angst, dass falsche Kooperationen der Marke nachhaltigen Schaden zufügen könnten, aber jetzt geht Nintendo neue Wege im Marketing.

Um so überraschender kam 2021 die Eröffnung eines eigenen Themenparks in den Universal Studios in Japan. Voller Vorfreude pilgerten Nintendo Fans aus aller Welt nach Osaka und sind bis heute begeistert.

Zu großer Andrang sorgt für Probleme

Der Andrang ist immer noch so groß, dass Universal sich dazu entschliessen musste, den Zugang zum Super Nintendo Park auf eine Stunde pro Tag für jeden Besucher zu beschränken. Damit jeder Fan die Chance hat, in die Welt von Super Mario einzutauchen.

Der Ansturm reißt bis heute nicht ab, obwohl inzwischen ein weiterer Park in Los Angeles (Kalifornien) eröffnet hat und im Mai das “Epic Universe” in Orlando (Florida) hinzukommen wird.

Zeitgleich zu den Themenparks arbeitete Nintendo gemeinsam mit Illumination Entertainment (ebenfalls Universal) am Super Mario Bros. Movie, der sich zum erfolgreichsten Animationsfilm im Jahr 2023 entwickelte und einige Preise gewinnen konnte.

Man erkannte bei Nintendo die Zeichen der Zeit und eröffnete 2024 unweit der Firmenzentrale in Kyoto das erste Nintendo Museum. Es folgten in San Francisco der zweite Nintendo Store außerhalb Japans. (Der erste befindet sich seit 2005 im Herzen von New York).

Auch im Supermarkt haben Super Mario und Co. längst Einzug gehalten. Von Chips Packungen über Überraschungseier Figuren weitet Nintendo sein Merchandise Konzept immer weiter aus.

Die Zusammenarbeit mit Lego erwies sich für Nintendo als zusätzliche Goldgrube. Der SNS, sowie einige weitere Sets erwiesen sich als Kassenschlager. Nun möchte Nintendo gemeinsam mit Lego und der Pokémon Company den nächsten Schritt gehen und 2026 eine eigene Reihe von Pokémon Sets auf den Markt bringen.

Für Nintendo scheint sich die neugewählte Taktik voll auszuzahlen, der Hype um die Switch 2 ist ungebrochen. Dem japanischen Unternehmen stehen goldene Zeiten bevor, wenn sie es schaffen weiterhin auf der Erfolgswelle zu reiten.

Quelle: Nintendo.de