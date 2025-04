Gratis Comic Tag 2025 – Der große Comic Aktionstag

Der Gratis Comic Tag lässt auch 2025 nicht sausen. Am Samstag, dem 10. Mai gibt es zur Feier wieder eine Menge gratis Comics zum ergattern. In über 1.200 Fachgeschäften eures Vertrauens findet der besondere Aktionstag statt.

Das ist der Gratis Comic Tag

Wie der Name schon verrät warten an diesem Tag gratis Comics auf euch. Teilnehmende Verlage sind unter anderem die Platzhirsche Panini und Carlsen, aber auch Cross Cult, Egmont, Edition Helden, Kibitz, Loewe Verlag, Reprodukt, Splitter und Ueberreuter. Die Comics sind meist Leseproben oder abgeschlossene Kurzgeschichten.

Zu den bekanntesten Teilnehmern gehören Marvel und DC Comics oder Das Lustige Taschenbuch. Ebenfalls regelmäßig mit dabei sind Asterix und die Schlümpfe. Hier geht es zur Liste der Comics, die dieses Jahr zur Auswahl stehen. Hier findet ihr die teilnehmenden Fachhändler. Comics für Kids sind ebenfalls am Start und extra mit einer Sprechblase markiert.

Wie es funktioniert

In der Regel, dies ist aber abhängig vom Händler, gibt es vor Ort ein Prospekt, in dem ihr eure Wunschcomics schon einmal ankreuzen könnt. Pro Besucher sind das meistens 5 an der Zahl. Dies wird auch so gehandhabt, da der Andrang immer riesig ist und damit das Herrausgeben der Comics schneller abgewickelt ist. Außerdem möchte man ja auch ein Stau bei einem regulären Verkaufstag vermieden.

> Vergesst nicht den Manga Day!

Auszug aus einem Interview mit Dieter Krumme

Dieter Krumme von der Agentur Festunion ist der Hauptorganisator des Gratis Comic Tag 2025. Er wurde gefragt:

Lieber Herr Krumme, was genau ist der Gratis Comic Tag und was ist das Ziel der Aktion?

„Der GRATIS COMIC TAG ist das wohl größte Comic-Event im deutschsprachigen Raum. Ziel ist u.a. die weitere Steigerung der Beliebtheit dieses mehr denn je erfolgreichen Mediums, welches sich in Zeiten von Smartphone, sozialen Medien und Internet bunt, informativ, lustig und manchmal gern auch krachend abhebt. Auch im Bereich der Leseförderung für Kindergärten und Grundschulen wird dieses inspirierende Medi um gern eingesetzt.“

Der Comic Aktionstag findet am 10. Mai an einem Samstag statt. Bitte achtet auf die Öffnungszeiten der Comicläden, Buchhandlung und andere Fachgeschäfte.