Manga Day 2025 – Datum und Leseproben bekannt!

Der Manga Day 2025 hat ein offizielles Datum bekommen und die ersten Gratis-Leseproben sind auch schon bekannt. Was euch erwartet erfahrt ihr hier im folgenden Beitrag.

Der Manga Day 2025

Das besondere Event für Mangas findet am 27. September 2025 statt. In ausgewählten Comic- und Buchhandlungen eures Vertrauens gibt es ein umfangreiches Angebot an Gratis-Leseproben baldiger oder beliebter Titel. Gefeiert wird dieser Tag in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Am 04. August soll eine Karte mit den teilnehmenden Händlern in eurer Nähe folgen. Es könnte zu Abweichungen der Öffnungszeiten kommen.

Aktuell tauchen mehr und mehr Cover der 28 Titel für den Manga Day 2025 auf. Auf der Homepage könnt ihr diese sehen, samt ihrer Herausgeber. Mit dabei sind Verlage, wie altraverse, Carlsen, Egmont, Hayabusa, Manga Cult, Panini, TOKYOPOP und einige mehr. Die Vergangenheit zeigte, dass Besucher bis zu 5 Leseproben aussuchen konnten und obendrein gab es noch Bierdeckel, Anstecker und Postkarten.

Bisher bekannt

Einfach Japanisch – altraverse

Ripper – altraverse

My Hero Academia – Carlsen Manga!

Severed – Carlsen Manga!

Witch Watch – Egmont

Helck – manga jam session

BLISS-End of Gods – Manlin

City Hunter XYZ Edition – TOKYOPOP

Muriel – Wächterin der Heiligen Bestien – TOKYOPOP

Markiert am besten den 27. September 2025 in eurem Kalender! Wir sind auf jeden Fall dabei.