Forza Horizon 5 – Neues Update Realms – Ab heute verfügbar

Forza Horizon 5 erhält heute eines seiner größten Updates. Mit Horizon Realms wird das Horizon Festival erweitert. Die Erweiterung führt zwölf einzigartige Gebiete ein, darunter elf beliebte, bisher zeitlich begrenzte Orte aus früheren Evolving World-Updates und eine brandneue Stadionstrecke.

Realms erkunden und Belohnungen freischalten

Ihr könnt Realms im freien Modus oder im Skill-Modus erkunden. Dabei Auszeichnungen verdienen und neue Belohnungen freischalten. Forza-Fans können ihre Lieblingsgebiete wieder besuchen oder sie zum ersten Mal erfahren.

Skill-Modus

Wählt eines der Horizon Realms aus und versucht, so viele Skill-Punkte wie möglich zu sammeln. Jede Evolving World hat ihre eigene Skill-Punkte-Rangliste. Zudem gibt es noch eine Gesamt-Skill-Punkte-Rangliste, in der alle in jeder Realm gesammelten Punkte zusammengezählt werden. Probiert am besten in allen den ersten Platz zu belegen!

Freier Modus

In diesem Modus sind die Ranglisten ausgeblendet und ihr könnt euch ganz darauf konzentrieren, Spaß zu haben. Begebt euch alleine oder mit Freunden in einem Konvoi auf Entdeckungsreise durch eure Lieblingsrealms. Holt die Abzeichen aus früheren Inhaltsupdates, schalte Auszeichnungen frei, um #Forzathon-Punkte zu verdienen und vieles mehr!

PlayStation 5 Release

Mit dem Update geht auch der Release für PlayStation 5 einher. Regulär ist das Spiel am 29. April verfügbar, mit der Premium Edition allerdings schon heute.

Offizieller Trailer zum neuen Horizon Festival.