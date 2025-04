Das Geheimnis von Scarecrow Ultra – Manga Review

Das Geheimnis von Scarecrow Ultra Inhaltsangabe: „Die Menschen stehen in einem ständigen Kampf mit den Crows, finsteren Monstern, die an riesige Krähen erinnern. Die Legende besagt, dass ihnen dabei einst die Scarecrows zur Seite standen, die eines Tages aber auf geheimnisvolle Weise verschwanden.

Engell, die Tochter des Königs, glaubt fest daran, dass es die Scarecrows wirklich gegeben hat, und macht sich auf die Suche nach ihnen. Als sie tatsächlich einen von ihnen findet, beginnt damit ein episches Abenteuer…“

Manga: Gin Zarbo

Altersempfehlung: 15+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (14. April 2025)

Preis: 8,00 Euro

Ausstattung: Farbseiten, Bonusseiten, Danksagungen, Steckbrief

Über Das Geheimnis von Scarecrow Ultra

Das Geheimnis von Scarecrow Ultra ist ein Doppelband von Manga Autorin Gin Zarbo. Sie ist eine Schweizer Zeichnerin mit italienischen und dominikanischen Wurzeln. Sie teilt die Leidenschaft für Mangas mit ihrer Schwester Ban Zarbo, die mit Cold – Die Kreatur ebenfalls ein Werk unter dem Verlag altraverse veröffentlicht hat. Gin wurde einem breiten Publikum bekannt durch den Manga Undead Messiah zwischen 2017 und 2019 bei TOKYOPOP.

Das Geheimnis von Scarecrow Ultra erzählt eine fassettenreiche Geschichte. Eine Art mittelalterliche Welt, die von Menschen und den Biestern bewohnt wird. Beide Völker leben nicht gerade in Harmonie miteinander, aber haben einen gemeinsamen Feind. Riesige krähenartige Monster, die sie fressen und den Verstand rauben. Einst gab es puppenartige Scarecrows (Vogelscheuchen), welche jene Wesen bekämpften. Seit nun mehr 100 Jahren sind sie verschwunden und werden nur noch für eine Legende gehalten oder gar ausgedacht.

Prinzessin Engell interessiert sich für die Scarcrows und glaubt an ihre Existenz. Sie hat einen entscheidenden Hinweis im Archiv gefunden. Ein uraltes Buch mit einer Schrift die nur ein Gelehrter entziffern kann. Sie verlässt ihr sicheres Zuhause und macht sich auf ihre eigene Mission. Dabei trifft sie ziemlich zügig auf einen Scarecrow, der ihretwegen zum Leben erwacht und dabei setzt sie selbst ungeahnte Fähigkeiten frei.

Eine Vogelscheuche, die es in sich hat und eine Prinzessin mit außergewöhnlichen Kräften. Eine Welt, die sich Menschen und Biestern teilen.

Eindruck

Das Geheimnis von Scarecrow Ultra ist ein wilder Mix aus diversen Formaten und Ideen. Die Handlung dreht sich in einer Art Mittelalter zwischen Menschen und Biestern, die selbst schon Kriege gegeneinander geführt haben und sich nicht besonders gut leiden können. Zeitgleich haben sie einen gemeinsamen Feind. Die Wahl für eine Krähe ist sehr ungewöhnlich, genau wie die Wahl einer Vogelscheuche als Helden. Die Krähen versprühen etwas, was den Leuten den Verstand verlieren lässt, wie in The Last Of Us und können nur getötet werden von Waffen, dessen Materialien aus deren Körperteilen besteht, ähnlich wie in Monster Hunter. Also ein ziemlich wilder Mix.

Der Manga richtet sich definitiv an ein älteres Publikum und ist empfohlen ab 16 Jahren ungefähr. Es ist teilweise ein echtes Gemetzel, was der Scarecrow hinterlässt. Die Stimmung ist ebenfalls ernster und dramatischer, auch wenn hier und da die Geschichte ein Schmunzler entlocken konnte. Das macht diesen Manga aber so verdammt gut. Die Farbseiten sind schön und geben preis, wie Engell und die Vogelscheuche wirklich farblich aussehen. Zudem gibt es mit den Bonusseiten ein nettes Beiwerk. Der Manga im Taschenbuchformat selbst ist ein Brocken und nicht für die Handtasche geeignet. Die Maße sind 210 mm x 148 mm.

Außerdem und ganz exklusiv hat Gin Zarbo das Cover des ersten Bandes von Issho entworfen, welches vor kurzem im Handel erschien. Es ist ein Manga, welches als europäischen Ableger des Shonen Jump beschrieben werden darf. Issho beinhaltet Werke von Mangaka aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. In der ersten Ausgabe ist zudem eine Vorgeschichte zu Scarecrow enthalten und ein Interview mit der Schöpferin.

Fazit

Das Geheimnis von Scarecrow Ultra besteht durch sein Doppelband aus 320 Seiten, welche ich in einem Zug verschlungen habe! Hier kommen verschiedene Elemente in der Story zusammen, welche mir aus anderen Werken sehr gefallen. Feind und Held habe ich so noch nie gesehen und sind etwas ganz Neues. Zeichnerisch kann sich der Manga echt sehen lassen und muss sich keineswegs hinter den japanischen Import verstecken. Die ersten 10 Kapitel bieten schon sehr viel Hintergrundgeschichte und einiges an Action. Gespannt darf man auf den nächsten Band blicken oder die bereits veröffentlichten Einzelbände erwerben!

Vielen Dank an altraverse für die Bereitstellung des Mangas.