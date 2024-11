Seine Hoheit, der Katzenprinz – Manga Review – altraverse

Seine Hoheit, der Katzenprinz Inhaltsangabe: „Die Junghexe Miranda meidet Menschen. Abgeschieden von der hektischen Welt lebt sie in einem kleinen Magieladen. Als sie zur königlichen Teeparty erscheinen muss, sucht sie Zuflucht im stillen Gewächshaus des Palastes, wo sich statt Menschen nur Katzen tummeln. Was Miranda nicht ahnt: Einer ihrer neuen pelzigen Freunde ist nicht immer eine Samtpfote gewesen…“

Manga: Oto Nagatsuki

Altersempfehlung: 13+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (11. November 2024)

Preis: 5,00 Euro (Ab dem 01.04.2025 7,00 Euro)

Ausstattung: Vorschau, Bonusseiten, Shojo-Star Aufsteller

Über Seine Hoheit, der Katzenprinz

Seine Hoheit, der Katzenprinz ist das neuste Werk von Manga Autorin Oto Nagatsuki. In ihrem Schlusswort des Bandes beschrieb sie, wie die Vorstellung eines heißen Typen sie auf die Idee zur Geschichte brachte. Himako Neko wurde als Zeichnerin hervorgehoben, da sie, wie der Name schon verrät, ein Händchen für Katzen Illustrationen hat. Ouji-sama no Kainushi-gakari lautet der Originaltitel und die Veröffentlichung fand 2023 über Square Enix Co. statt.

Seine Hoheit, der Katzenprinz erzählt die Geschichte von der Junghexe Miranda, die aktuell im Lädchen ihrer Lehrmeisterin aushilft oder besser gesagt führt. Diese ist nämlich schon längere Zeit verschwunden. Sie ist aber nicht alleine, denn ihre Katze Bern steht ihr als Schutzgeist beiseite. Bei einer Teegesellschaft der Adelsfamilie Aurelia freundet Miranda sich mit einem weißen Fellknäuel an.

Während der Besuchertage geglückt die Junghexe die Katze mit ihrer Gesellschaft. Zuletzt findet die Katze mit dem weißen Fell den Weg zu ihr nach Hause. Da Miranda kein Unmensch ist und ein gutes Ansehen in der Stadt genießt, gewährt sie den streunenden vier Pfoten Unterschlupf. Durch Bern stellt sie schreckhaft fest, dass es sich bei dem Kater um den Prinzen Heinrich Aurelia handelt. Dieser wurde nämlich kürzlich verwandelt mit einem Fluch und bittet die Junghexe um Hilfe.

Eine geschätzte und schüchterne Junghexe und ein wunderschöner Kronprinz als Katze treffen aufeinander. Beide suchen nach einer Möglichkeit den Fluch zu brechen.

Seine Hoheit, der Katzenprinz kommt in dem Format 185mm x 128mm daher. 4 Kapitel erstrecken sich auf insgesamt 196 Seiten. In der Erstauflage ist für altraverse üblich ein Shojo-Star Aufsteller mit dabei. Dank der Worte an die Leser von Oto Nagatsuki und Himako Neko konnte man etwas über die beiden in Erfahrung bringen, da sonst mit Informationen zu Mangakas im Netz gespart wird.

In den ersten vier Kapiteln bekommen wir einen Einblick in den Alltag von Miranda. Sie hat es nicht leicht im Verkauf des Lädchens ihrer Lehrmeisterin. Sie ist ein eher introvertierter Charakter, die sich auch mal scheut Klartext zu sprechen. Dennoch hat sie in der Stadt viele Menschen, die ihre Tätigkeit und Waren schätzen und sie gerne aufsuchen. Für die Zeit eher unüblich nicht verbrannt zu werden. Jedoch, vermag der Adelshof ebenfalls von Hexen Gebrauch zu machen. Bern ist eine sehr lebhafte Figur, die nicht einmal eifersüchtig ist und ihrer Purpurnen Hexe beiseite steht. Über den Prinzen lässt sich im ersten Band noch nicht viel entnehmen.

Als großer Katzenfan hat mich der Titel verleitet den Manga zu besprechen. Lasst mich jedoch vorwegnehmen, dass dies keine Katzen Handlung ist, sondern eine Romanze für ein eher junges weibliches Publikum. Die Dialoge sind auch nicht besonders anspruchsvoll. Im Vordergrund stehen meist die Figuren. Viele Bilder ähneln eher Porträs und der Hintergrund ist wenig detailiert bis gar nicht vorhanden. Im Genre Love und Hexerei konnten im direkten Vergleich Der Fluch des purpurnen Rauches und Die Braut des Magiers von Tokyo Pop eher überzeugen.

Seine Hoheit, der Katzenprinz ist eine Geschichte zwischen einer jungen Hexe und eines Prinzen, welche durch einen Fluch zueinander finden. Wie für eine Liebesgeschichte typisch ist der Prinz verflucht und ein Schönling und die Hexe ebenfalls schön und schlau, jedoch selbst schüchtern und nicht von sich selbst überzeugt. Dialoge und Zeichnung können nicht so recht überzeugen und leider fällt die Review schwer, da nicht wirklich etwas hängen blieb, über das ich sprechen könnte. Die Geschichte richtet sich ganz klar an eine noch junge weibliche Zielgruppe. Der Shojo-Star Aufsteller ist ein schönes Mitbringsel und 5 Euro für einen Manga sind auch immer etwas Feines.

Seine Hoheit, der Katzenprinz von altraverse ist bereits erhältlich und kostet aktuell 5,00 Euro.

Vielen Dank an altraverse für die Bereitstellung des Mangas.