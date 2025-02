Pokémon – Die großen Abenteuer – Manga Review

Pokémon – Die großen Abenteuer Inhaltsangabe: „Verfolgt das große Abenteuer von Rot und Blau, zwei jungen Trainern, die ihre Träume verwirklichen wollen! Rot ist ein ehrgeiziger und temperamentvoller Junge. Sein größter Stolz ist es, der beste Pokémon-Trainer in der Umgebung von Alabastia zu sein! Professor Eich überredet ihn, sich auf die Suche nach neuen Pokémon zu begeben, um die Enzyklopädie zu vervollständigen, in der alle Pokémon verzeichnet sind: der berühmte Pokédex! Begleitet Rot auf seiner Suche und erlebt das große Abenteuer, mit dem alles begann!“

Manga: Hidenori Kusaka

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (24. Februar 2025)

Preis: 8,00 Euro

Ausstattung: Postkarte, Reise Route, Statistiken zum Team von Rot

Über Pokémon – Die großen Abenteuer

Pokémon – Die großen Abenteuer ist ein Werk von Manga Autor Hidenori Kusaka. Es handelt sich hierbei um einen Neudruck im Doppelpack oder besser gesagt Doppel-einhalb-pack. Der erste Band kommt auf satte 512 Seiten. Die Erstveröffentlichung erschien 1997 parallel zum Anime, weswegen sie im Kern gleich sind, jedoch in der Erzählweise sich stark unterscheiden. In dieser Übersetzung behielten die Protagonisten sogar ihre originalen Namen, wie die Hauptfigur Rot und Blau, der Enkel von Professor Eich.

Pokémon – Die großen Abenteuer erzählt die Geschichte von Rot, der einen guten Ruf als starker Trainer in seinem Örtchen genießt. Doch es gibt noch Luft nach oben, denn der wahre Experte ist Professor Eich. Rot stellt sich bei dem Professor vor und erzählt ihm von einem mysteriösen Pokémon, welches er gesehen hat. Rot erhält daraufhin einen Pokédex. Mit diesem lassen sich Daten erfassen und es soll ihm auf der Reise der beste Trainer zu werden unterstützen.

Rot verfolgt ein neues Ziel, mehr über die Pokémon zu erfahren und ein starker Trainer zu werden. Der Enkel von Professor Eich, Blau, ist ebenfalls Trainer und sehr eingebildet. Als sein Rivale stellt er den größten Ansporn dar, sich zu verbessern. Rot stellt fest, dass sein Vorhaben gar nicht so leicht ist, denn es gibt eine Menge starke Herausforderer in Form von Arenaleitern und das gefährliche Team Rocket, dass ebenfalls fiese Pläne mit den Pokémon verfolgt. Als Dritte im Bunde tritt später noch Grün in Erscheinung, mit der alle Editionen vorerst komplett wären.

Die ersten Abenteuer im Pokémon Universum. Somit beginnt die Reise des Jungen Rot (aber nicht Ash) aus Alabastia.

Eindruck

Pokémon – Die großen Abenteuer kommt im Format 13X18 daher und hat mit seinen 512 Seiten ordentlich Gewicht. Handlich ist anders! Das Cover ist nicht überladen und zeigt die Hauptfigur, sowie ein Pikachu. Der Band kommt auch komplett ohne Bonus- und Farbseiten aus. Schön ist jedoch die Postkarte, die bei dieser Auflage beilag.

Die Geschichte beginnt nicht, wie im Anime mit dem ersten Starter, sondern mit einem Jungen namens Rot, der schon einiges an Erfahrung hat und sein Quaputzi. Eine Möglichkeit noch mehr Erfahrung zu sammeln bietet sich an, als er einen Auftrag von Professor Eich annimmt. Die Handlung unterscheidet sich an vielen Ecken vom Anime. Zum Beispiel anhand der Begleiter auf dieser Reise. Ähnlich wie beim Yu-Gi-Oh! Manga ist die Story wesentlich erwachsene und düsterer. Das Team Rocket ist viel böser und konsequenter beim Kampf gegen Rot. Außerdem wird klargestellt, wie gefährlich die Pokémon sein können. Schwere Verletzungen sind ein Teil davon und sogar der Tod ist ein Thema.

Der Zeichenstil ist schon einzigartig und kann gar nicht genau eingeordnet werden. Vielleicht könnte man es so beschreiben, wie der Yu-Gi-Oh! Manga trifft auf Duel Masters. Alles ist etwas kantig, wild, knuffig und doch cool. Vor allem hat es mir das Pikachu angetan, welches aussieht wie eine schlechte Raubkopie einer Pokémon-Karte.

Das Einzige, was ein wenig stört, ist die Logik. Man kennt es aus Buch und Film, alle haben keine Kraft und können physisch nicht dagegen ankommen, doch der Held hört ein „bitte Hilf mir“ von Menschen, die er liebt und geht über seine Grenzen hinaus. Die Person überwindet sich und bricht die physikalischen Regeln. So kommt es auch vor, dass Pikachu mit genug Ehrgeiz Gestein Pokémon mit Elektroattacken besiegt, obwohl diese selbst in der Realität keine Wirkung zeigen würden. Außerdem sprechen die Trainer von 151 bekannten Pokémon, wobei Mewtu 150# gerade erst im geheimen erschaffen wird.

Fazit

Pokémon – Die großen Abenteuer ist ein echter Brocken und könnte als Mauerwerk herhalten. Die Protagonisten und Pokémon sind besonders knuffig gezeichnet. Der Manga macht großen Spaß und ist eine Abwechslung zur immer gleichen aufgekochten Story des Animes und der Videospiele. Die Kapitel sind sehr kurz und tragen nur ein VS. im Titel. Somit weiß man nicht was einen erwartet, aber zumindest das Pokémon, welches auftaucht. Für den Umfang und Lesespaß ist der Preis unschlagbar. Das gute Stück gehört in jede Sammlung.

Pokémon – Die großen Abenteuer von Panini Manga ist bereits erhältlich und kostet 8,00 Euro.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Mangas.